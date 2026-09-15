Meta esitteli Meta One -tilauksen: yhteinen tilauspalvelu Facebookille, Instagramille ja WhatsAppille

Meta on esitellyt Meta One -tilauspalvelun, joka kokoaa yhtiön eri sovellusten maksulliset ominaisuudet ja tekoälytoiminnot yhden kattobrändin alle.

Aiemmin tänä vuonna yhtiö julkaisi jo sovelluskohtaiset Instagram Plus-, Facebook Plus- ja WhatsApp Plus -tilaukset, mutta nyt kokonaisuus laajenee yhteisiksi pakettitilauksiksi, jotka tuovat lisäominaisuuksia tavallisille käyttäjille, sisällöntuottajille ja yrityksille.

Metan mukaan sovellusten peruskäyttö sekä Meta AI -tekoälyn perusominaisuudet pysyvät jatkossakin täysin ilmaisina.

Maksullisten tilausten on tarkoitus tarjota lisämahdollisuuksia niille, jotka kaipaavat monipuolisempia mukautustoimintoja tai enemmän laskentatehoa vaativaa tekoälykapasiteettia. Yhtiön mukaan erilaisia tilausvaihtoehtoja ja kokeilujaksoja on tähän mennessä kertynyt jo 15 miljoonaa kappaletta.

Tavallisille käyttäjille ja tekoälyn tehohyödyntäjille Meta One tuo kaksi uutta yhdistelmätilausta, jotka ovat Core ja Premium. Noin 8 dollarin kuukausihintaan asettuva Core yhdistää kaikkien kolmen yksittäisen Plus-tilauksen ominaisuudet sekä antaa enemmän kiintiötä kuvien ja Muse-malleilla tuotettujen videoiden luomiseen sekä Instagramin Restyle-työkalun ja äänitehosteiden käyttöön.



Noin 20 dollaria kuukaudessa maksava Premium puolestaan sisältää samat ominaisuudet kuin Core, mutta tarjoaa laajimman mahdollisen käyttömäärän Metan tekoälytyökaluille.

Aiemmin julkaistut yksittäiset sovellustilaukset säilyvät yhä valikoimassa niille, jotka haluavat lisäominaisuuksia vain yhteen palveluun.

Kuluttajapakettien ohella Meta One esittelee laajennetut tilausmallit yrityksille ja sisällöntuottajille, joiden hinnat alkavat Essential-tason noin 15 dollarista kuukaudessa. Yritystilaukset tuovat mukanaan varmennetun tilin tunnuksen, suojan identiteettivarkauksia vastaan sekä ympärivuorokautisesti asiakkaille vastaavan Meta Business Agent -tekoälyapurin WhatsAppiin.

Vaativammille tekijöille suunnattu noin 50 dollarin hintainen Advanced-taso puolestaan mahdollistaa esimerkiksi linkkien lisäämisen orgaanisiin julkaisuihin ja Reels-videoihin, tarinoiden ajastamisen jopa 30 päivää etukäteen sekä tilin jakamisen tiimin jäsenille ilman salasanojen luovuttamista. Suuremmille toimijoille tarjolla on lisäksi 149 ja 499 dollarin Expert- ja Max-tasot.

Meta One -tilaukset tulevat saataville maailmanlaajuisesti, mutta Metan mukaan tarkat hinnat, ominaisuudet ja saatavuus voivat vaihdella alueittain, tileittäin ja sovelluksittain.