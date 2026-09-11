Suomelle poikkeuslupa EU:lta: Junien kulunvalvonta siirtyy kaupallisiin 5G-verkkoihin – säästää kymmeniä miljoonia euroja

Suomi on saanut Euroopan komissiolta poikkeusluvan hyödyntää teleoperaattoreiden kaupallisia matkapuhelinverkkoja junien ja uuden eurooppalaisen kulunvalvontajärjestelmän välisessä tiedonsiirrossa, kertoo Väylävirasto.

Päätös tekee Suomesta edelläkävijän koko Euroopan mittakaavassa, sillä ratkaisun myötä rataverkolle ei tarvitse rakentaa erillistä, ainoastaan junaliikenteen käyttöön tarkoitettua valtakunnallista radioverkkoa.

Päätös liittyy Suomessa käynnissä olevaan Digirata-hankkeeseen sekä yhteiseurooppalaisen ERTMS- ja ETCS-kulunvalvonnan käyttöönottoon.

Uudessa järjestelmässä juna ja kulunvalvontajärjestelmä viestivät keskenään jatkuvasti langattomasti. Euroopassa on perinteisesti tukeuduttu rautateiden omaan, jo elinkaarensa päähän tulleeseen 2G-pohjaiseen GSM-R-radioverkkoon, jonka tilalle kehitetään suljettua 5G-pohjaista FRMCS-verkkoa.



Suomi kuitenkin valitsi toisenlaisen linjan. Suomessa junien viestinnässä on aiemmin käytetty poikkeusluvalla Virve-viranomaisverkkoa, ja nyt tulevaisuuden FRMCS-tiedonsiirto aiotaan ajaa suoraan kaupallisten operaattoreiden verkkojen yli.

Väyläviraston mukaan erillisen, vain rautateitä varten rakennettavan valtakunnallisen 5G-verkon pystyttäminen olisi maksanut pitkälti yli sata miljoonaa euroa.

Kaupallisten mobiiliverkkojen hyödyntämisellä saavutetaan kymmenien miljoonien eurojen säästöt, ja samalla infran jatkuva kehitys- ja ylläpitovastuu säilyy teleoperaattoreilla.

Väylävirasto on tehnyt sääntelyn muuttamisen eteen vaikuttamistyötä 15 vuotta, ja saatu poikkeuslupa osoittaa Suomen mallin nauttivan laajaa arvostusta myös muualla Euroopassa.

Kaupallisten verkkojen soveltuvuutta ja kattavuutta testattiin ensin koko valtakunnan rataverkolla, ja järjestelmää on koekäytetty yli vuoden ajan Kouvola–Kotka–Hamina-testiradalla.

Ratkaisussa hyödynnetään useiden eri operaattoreiden matkapuhelinverkkoja rinnakkain, millä varmistetaan katkeamaton kuuluvuus ja häiriötön toimintavarmuus. Seuraavaksi järjestelmä otetaan käyttöön normaalissa matkustaja- ja tavaraliikenteessä Tampere–Pori/Rauma-rataosuudella.

Teknisen harppauksen myötä herää kysymys, mitä ratkaisu merkitsee Suomen junaverkon yleiselle infrastruktuurille ja matkustajille. Junien matkustajayhteydet ovat olleet pitkään kiistanalainen aihe, ja VR:n oman kuuluvuuskartan perusteella junien wifin laatu on edelleen heikkoa tai parhaimmillaankin vaihtelevaa merkittävällä osalla rataverkkoa.

Koska kulunvalvonta siirtyy nojaamaan operaattoreiden 5G-verkkoihin, radanvarsien katvealueiden paikkaamisesta ja tukiasemakapasiteetin kasvattamisesta voi tulla viranomaisille ja operaattoreille korkeamman prioriteetin hanke. Tämä saattaa pitkällä aikavälillä vauhdittaa kaupallisten verkkojen vahvistumista ratojen varsilla, mikä olisi suoraan myös matkustajien mobiili- ja wifi-yhteyksien eduksi.