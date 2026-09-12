Miljoonat sivustot saattavat kadota Googlesta tiistaina

Maailman suurin ns. sisällönjakeluverkko, amerikkalainen Cloudflare on asettanut aikarajan, joka lähestyy kovaa vauhtia.

Tiistaina, 15.9.2026, Cloudflare ryhtyy oletusarvoisesti estämään kaikki botit, jotka käyttävät keräämiään tietoja tekoälypalveluiden koulutukseen tai kehitykseen.

Cloudflare ei välttämättä tavalliselle netin käyttäjälle kerro itsessään yhtään mitään, mutta noin kolmasosa maailman kaikista merkittävistä verkkosivustoista käyttää Cloudflarea eräänlaisena sisältönsä ovimiehenä, joka keventää kuormaa sivustojen omilta palvelimilta - ja estää ei-toivottua bottiliikennettä.

Ja tuohon "ei toivotun bottiliikenteen" ryhmään tullaan laskemaan 15. syyskuuta alkaen myös botit, jotka keräävät tietoa "mixed use" -tarkoituksiin.

Tähän kategoriaan kuuluu mainosjätti Googlen oma botti, Googlebot.

Google käyttää sivustojen tietoa keräävää bottiaan perinteisen hakukoneensa indeksin luomiseen, mutta sama botti kerää tietoja myös Googlen tekoälyhaun käyttöön.



Cloudflaren sääntöjen muuttuessa 15. syyskuuta, Googlen sivustojen sisältöä keräävät ja indeksoivat botit siis estetään oletusarvoisesti, ellei sivuston ylläpitäjä ole päättänyt erikseen sallia niitä. Cloudflare kutsuu tulevaa muutospäivää Content Independence Dayksi eli sisällön itsenäisyyspäiväksi.

On oletettavaa, että varsin iso siivu sivustojen ylläpitäjistä ei tee mitään oletusasetuksille - ja jotkut sivustot saattavat estää jatkossa Googlen botin periaatteellisistakin syistä. Eli ne katoavat Googlesta - ja myös mm. Bingistä - käytännössä samantien.

Taustalla on tietysti se fakta, että sen jälkeen, kun Google siirtyi peristeisistä linkkipohjaisista hakutuloksistaan tekoälynsä luomiin tiivistelmiin, tuli yhtiö samalla rikkoneeksi internetin sanattoman sopimuksen.

Aiemmin sivustot antoivat mielellään sisältönsä Googlen hakukoneen käyttöön, koska Google lähetti vastavuoroisesti valtavia määriä käyttäjiä hakutuloksistaan takaisin sivustoille. Ja koska netti on pitkälti mainosrahotteisesti toimiva, järjestely oli kannattava molemmin puolin: Googlen hakukoneesta löytyivät käytännössä kaikki nettisivut ja sivustot saivat lisää lukijoita Googlen kautta.

Mutta uudessa, tekoälytiivistelmien maailmassa, iso osa käyttäjistä saa jo etsimänsä tiedon suoraan Googlen tekoälyn tiivistelmästä - eli heillä ei ole mitään syytä klikata tiedon lähteelle. Eli sivustot, joiden tietoon vastauksen pohjautuvat, eivät saa Googleta lainkaan lukijoita - eivätkä näin ollen mainostulojakaan.

Cloudflare on asettunut vahvasti tässä verkkosivustojen julkaisijoiden puolelle ja pyrkii pakottamaan omalta osaltaan tekoälyfirmat maksamaan sisällöstä, jonka ne imuroivat tekoälymalliensa käyttöön nettisivuilta. Pian voimaan astuva oletusasetusten muutos onkin ensimmäinen vakavasti otettava haaste Googlelle ja muille tekoälyfirmoille, jolla ne yritetään saada maksamaan verkosta käyttöönsä keräämästään tiedosta.



Cloudflaren asetus, joka estää "monikäyttöisen" tietojen keräämisen on jo sivustojen saatavilla, mutta kun siitä tulee nyt oletus, voi todellakin käydä niin, että 15.9. jälkeen Googlesta katoaa miljoonia sivustoja yhdellä rysäyksellä.