Elon Muskin firma sai kaksi sosiaalisen median palvelua lopettamaan toimintansa

Elon Muskin muutama vuosi itselleen ostama Twitter (nyk. X) on onnistunut oikeustoimilla uhaten rampauttamaan kaksi X/Twitterin sisältöä verkkoon peilannutta palvelua.

Toinen palveluista on avoimen lähdekoodin alusta Nitter, jonka avulla kuka tahansa on voinut luoda itselleen X/Twitterin sisältöä peilaavan sivuston (mirror site), eli Nitter on noutanut X/Twitterin sisältöjä luettavaksi eri ympäristössä.

Useimmiten Nitterin päällä toimineet X/Twitterin peilisivustot ovat olleet mainoksettomia ja ilman minkäänlaista seurantateknologiaa. Tällainen on on myös toinen Muskin yhtiön hampaisiin joutunut sivusto, XCancel, joka oli siis Nitterin päälle rakennettu X/Twitterin sisältöä peilaava sivusto.

Palveluista on tullut erityisen suosittuja sen jälkeen, kun X/Twitter on tehnyt twiittien lukemisesta ilman X/Twitterin käyttäjätunnuksia äärimmäisen vaikeaa tai jopa mahdotonta. Samalla X/Twitter on lisännyt käyttäjiensä profilointia merkittävästi Muskin aikakaudella.



SpaceX:n osana toimiva X/Twitter lähestyi avoimen lähdekoodin Nitter-projektin ylläpitäjiä jo elokuussa, vaatien projektin lakkauttamista ja syyttäen sitä luvattomasta sivustonsa sisällön louhinnasta.

Viime viikolla Nitterin ylläpito ilmeisesti taipui uhittelun edessä ja Nitterin virallinen GitHub-sivu on siirretty lukutilaan, eli koodiin ei voi enää lisätä virallisia muutoksia.

Ja XCancel, joka puolestaan käytti Nitterin koodipohjaa tarjotakseen varsinaisen verkkopalvelun, jonka kautta X/Twitterin sisältöjä pystyi lukemaan ilman käyttäjätunnuksia (ja seurantaa) suljettiin toissapäivänä. Sulkemisen syyksi mainittiin vain "meneillään olevat oikeusprosessit".

Vaikka muiden sivustojen sisältöjen käyttö sinänsä onkin varsin selkeästi useimpien verkkosivustojen käyttöehtojen vastaista. Mutta samaan aikaan X/Twitterin emoyhtiö SpaceX operoi myös Grok-tekoälyä, joka on häpeilemättä koulutettu lähes kaikella mahdollisella verkosta löytyvällä, sen kummemmin lupia kyselemättä.