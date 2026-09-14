LG puolustautuu televisioidensa vakolusyytöksiltä

LG on joutunut yksityisyyskohun keskiöön, kun YouTube-kanava Gamers Nexus julkaisi viime viikolla laajan selvityksen korealaisjätin älytelevisioiden tiedonkeruusta.

Kanavan selvityksissä väitetään, että LG:n televisiot seuraavat käyttäjiä huomattavasti laajemmin kuin kuluttajat ymmärtävät - ja osa tiedonkeruusta vaikuttaisi olevan hyvin harmaalla alueella jopa lain näkökulmasta. LG on julkaissut virallisen vastineensa syytöksiin ja yhtiö kiistää jyrkästi väitteet siitä, että LG:n televisiot salakuuntelisivat käyttäjiään tai keräisivät enemmän tietoja, kuin mitä ne antavat ymmärtää.

Yhtiö on julkaissut useille medioille oman vastineensa, jossa yhtiö kertoo, että televisiot kuuntelevat käyttäjiään ainoastaan, jos kaukosäätimen ääniohjauksen päälle kytkevää nappia on painettu tai jos käyttäjä sanoo ääneen äänitoiminnot aktivoivan sanaparin. LG:n mukaan jos kumpaakaan toiminnoista ei suoriteta, televisio ei koskaan välitä keräämiään äänitallenteita verkon yli yhtiön palvelimille, vaan nauhoitteet jäävät pelkästään television paikalliselle tallennustilalle.



LG puolustaa myös sitä, että yhtiön televisiot skannaavat lähiverkkoa, johon ne on kytketty, kertomalla, että käytäntö on täysin standardi älytelevisioiden toimintatapa, jossa ne yrittävät löytää samaan lähiverkkoon yhdistettyjä mediapalvelimia tai mediatoistimia automaattisesti.

Lisäksi ruudullä näkyvän kuvan tunnistamisen toiminto (ACR) on LG:n mukaan ominaisuus, johon pyydetään laitteen käyttöönoton yhteydessä kuluttajalta erillinen lupa. Ruutukaappausten avulla televisio suosittelee sopivia sisältöjä ja mainoksia television käyttöjärjestelmässä - ja jos ACR-toiminto on kytketty pois päältä, suositukset eivät pohjaudu käyttäjän toimintaan.

TechRadarin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan LG:n vastine ei ole täysin tyhjentävä, etenkään Euroopan Unionissa, jossa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vaatii, että kaikkie henkilötiedon käsittelyyn annettujen suostumusten pitää olla "vapaaehtoisesti annettuja, erityisiä, tietoisia ja yksiselitteisiä". LG:n käyttöehtojen pohjalta on vaikea hahmottaa, ovatko loppukäyttäjät tietoisia yksiselitteisesti siitä, mihin he suostuvat ottaessaan LG:n älytelevision käyttöön.

Lisäksi yhtiö ei niinkään ota kantaa siihen, että se kerää tietoa nimenomaan profiloidakseen käyttäjiä, kohdentaakseen mainontaa paremmin.

Vastaavan tyyppiset ongelmat toki koskettavat useimpia muitakin televisiovalmistajia, sillä televisioiden monetisointi on siirtynyt viime vuosina siihen, että televisiot itsessään myydään hyvin pienillä katteilla ja raha tehdään käyttöjärjestelmään upotetuilla mainoksilla ja yhteistyökuvioilla. Malliesimerkki tästä on eurooppalainen VIDAA, jota käytetään edullisimmissa televisioissa - ja joka kertoo avoimesti olevansa mainostuloja televisiovalmistajille tuova käyttöjärjestelmä.