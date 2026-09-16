Anthropic yhdistää Claude Chatin ja Coworkin

Tekoälyfirma Anthropic yksinkertaistaa tekoälypalveluidensa käyttöä yhdistämällä aiemmin erilliset Clauden työtilat samaan käyttöliittymään.

Yhtiön mukaan muutos tarkoittaa sitä, että aiemmin erillinen Cowork-tila sulautetaan varsinaiseen chattiin, ja jatkossa käyttäjät näkevät sovelluksessa vain kaksi päätilaa: Claude Chatin ja ohjelmoijille tarkoitetun Claude Coden. Näkymät uudistuvat niin selainversiossa, kännykkäsovelluksissa kuin työpöytäsovelluksissakin. Muutos tulee käyttöön vaiheittain ja ensin se näkyy maksullista Pro- tai Max-tilausta tilaavilla käyttäjillä.

Tähän asti Claudea on voinut käyttää eri tehtäviin erillisissä näkymissä: tavalliseen keskusteluun, laajempaan työskentelyyn Cowork-tilassa sekä visuaaliseen suunnitteluun Design-työkalulla. Yhtiön mukaan käyttäjäpalaute osoitti, että jako eri välilehtiin aiheutti enemmän hämmennystä kuin hyötyä. Moni ei ollut varma, pitäisikö projekti aloittaa chatissa, Coworkissa vai Designissa, ja eri näkymissä aloitettu työ ei aina siirtynyt sujuvasti toisiin työkaluihin.



Vähemmän yllättäen Anthropic kertoo, että se ratkaisi asian niin, että tekoäly itse päättää miten ja millaisessa näkymässä aloitettua projektia muokataan - ja siirretäänkö se jossain vaiheessa eri näkymään vai ei. Coworkin ja Designin toiminnot ovat jatkossa käytettävissä mistä tahansa keskustelusta käsin. Käyttäjän kannalta muutos tarkoittaa sitä, että yksi ja sama keskustelu voi laajentua lennosta tekstitilasta visuaaliseen suunnitteluun tai dokumenttien ja esitysten työstämiseen, ilman välilehtien vaihtamista.

Samassa yhteydessä Claudeen tuodaan uusia tuottavuusominaisuuksia: Docs ja Slides. Docs-ominaisuus on tarkoitettu tekstidokumenttien luomiseen ja muokkaamiseen yhdessä tekoälymallin kanssa. Käyttäjä voi pyytää Claudea kirjoittamaan luonnoksia, vastaamaan kysymyksiin tekstin sisällöstä tai kommentoimaan valmiita tekstikappaleita. Slides puolestaan keskittyy esitysten tekoon: Claude luonnostelee kalvojen sisällön, ja valmiin esityksen voi näyttää suoraan sovelluksesta tai ladata PDF- tai PowerPoint-muodossa.