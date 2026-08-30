OpenAI lopettaa yhteistyön Cursorin kanssa - Yhtiö ei luota Elon Muskiin

OpenAI on kertonut lopettavansa tekoälymalliensa tarjoamisen tekoälyavusteiseen ohjelmointikehitykseen tarkoitetulle Cursorille marraskuussa 2026.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että Cursoria käyttävät ohjelmoijat eivät voi enää marraskuun 12. päivän jälkeen käyttää OpenAI:n GPT-tekoälymalleja lainkaan Cursorilla koodia luodessaan. Muutos on seurausta siitä, että Elon Muskin hallinnoima SpaceX osti Cursorin itselleen.

OpenAI perustelee poikkeuksellista ratkaisuaan sillä, ettei se luota SpaceX:n noudattavan OpenAI:n käyttöehtoja. Taustalla on OpenAI:n mukaan aiempia kokemuksia Elon Muskin omistamien yhtiöiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja niiden rikkomisesta. OpenAI painottaa päätöksen olleen vaikea, koska sen strategiana on ollut pitää mallit mahdollisimman laajasti kehittäjien saatavilla. Se kuitenkin katsoo, että Muskin yhtiön kanssa toimiessa riski ehtojen vastaisesta käytöstä olisi liian suuri.



OpenAI ei siis syytä Cursoria mistään tapahtuneesta käyttöehtojen rikkomisista, vaan perustelee muutosta sillä, että SpaceX:n alaisuudessa Cursor saattaisi rikkoa käyttöehtoja tulevaisuudessa - tietoisesti.

Taustalla on riitaa jo vuosien ajalta. OpenAI syyttää Muskia mm. siitä, että sen jälkeen kun Musk osti Twitterin itselleen ja muutti sen nykyiseksi X:ksi, Musk katkaisi samalla OpenAI:lta pääsyn Twitterin dataan - josta Twitterillä ja OpenAI:lla oli ennestään sopimus. Lisäksi OpenAI väittää, että Musk on aiemmin tänä vuonna valaehtoisessa todistuksessaan myöntänyt, että niin ikään SpaceX:ään kuuluva xAI on rikkonut OpenAI:n käyttöehtoja kouluttamalla omaa Grok-tekoälymalliaan OpenAI:n tuottaman sisällön avulla.

Muskin ja OpenAI:n suhde on ollut muutenkin erittäin tulehtunut jo pitkään. Musk on yksi OpenAI:n alkuperäisistä perustajista, mutta yhtiön toimitusjohtajan Sam Altmanin ja Muskin persoonat ovat olleet törmäyskurssilla käytännössä koko nykyisen tekoälyhypen ajan.