Kryptovaluutta-firmojen märkä uni ei toteutunut: Yhdysvaltain lakialoite kaatui

Yhdysvalloissa on kaatunut lakialoite, jota kryptovaluuttoja kauppaavat ja välittävät yhtiöt ovat lobanneet sadoilla miljoonilla dollareilla.

Clarity Actinä tunettu lakialoite (PDF) olisi siirtänyt valtaosan kryptovaluutoilla käytävästä valuuttakaupankäynnistä Yhdysvaltain taloutta perinteisesti valvovien viranomaisten ulottumattomiin. Samalla se olisi kuitenkin luonut pysyvät säännöt kryptovaluuttoihin liittyvään kaupankäyntiin.

Lakialoite kuitenkin kaatui Yhdysvaltain senaatissa, kun osa republikaaniedustajista asettui vastustamaan lakia, kaikkien demokraattiedustajien lisäksi.

Demokraatit ovat kritisoineet erityisesti sitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähipiireineen on syvällä kryptovaluuttabisneksessä. Julkistettujen tietojen mukaan Trump ja hänen lähipiirinsä tienasivat kryptovaluutoilla 1,4 miljardia dollaria pelkästään vuoden 2025 aikana.



Nykyisin istuvan presidentin hallinnon linja määrää pitkälti sen, miten löysää tai tiukkaa kryptovaluuttojen säätely Yhdysvalloissa sillä hetkellä on, sillä valvonnasta vastaa SEC, jonka johtajan voi nimittää kulloinenkin istuva presidentti. Lakialoitteen arvioidaan kaatuneen joko lopullisesti tai ainakin vuosikausiksi, kun se ei nyt onnistunut saamaan senaatin hyväksyntää.