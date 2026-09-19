Tekoäly oli lähellä aloittaa sodan Yhdysvaltain ja Kiinan välillä

CNN:n lähteiden mukaan osittain tekoälyn avulla luotu tiedusteluraportti oli lähellä aiheuttaa vakavan konfliktin - tai jopa sodan - Yhdysvaltain ja Kiinan välillä.

CNN:n tietojen mukaan Yhdysvaltain armeijan analyytikko oli pyytänyt tekoälyltä tietoja Lähi-Idän vesillä liikkuvasta kiinalaisesta rahtialuksesta ja sen rahtikirjan tiedoista.

Osittain tekoälyn avulla laadittu tiedusteluraportti väitti, että kiinalaisaluksen lastina olisi komponentteja, joita käytetään ydinaseiden valmistukseen.

Tiedusteluraportin pohjalta Yhdysvaltain armeija oli valmiina valtaamaan aluksen. Vasta hieman ennen valtausoperaation aloitusta ihmiset kävivät tarkemmin tiedusteluraportin läpi ja huomasivat, että sen luomiseen oli käytetty vähintäänkin osittain tekoälyn apua. Ja analysoinnin perusteella paljastui, että raportin johtopäätökset aluksen lastista olivat väärät - eli se ei kuljettanutkaan ydinaseiden valmistukseen vaadittuja komponentteja.



CNN:n lähteiden mukaan koko tiedusteluraportti oli "täysin väärässä" - ja lähteet väittävät myös, että raportti oli "lähellä aloittaa sodan". Yhdysvaltain operaatio toista suurvaltaa, Kiinaa, vastaan olisi saattanut eskaloitua hyvin nopeasti täysmittaiseksi aseelliseksi konfliktiksi.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth julisti alkuvuodesta tekoälyn tulevan jatkossa kiinteäksi osaksi Yhdysvaltain asevoimia (linkki vie Yhdysvaltain hallinnon sivustolle).