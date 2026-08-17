Tekoälyohjelmoijien työkalu Cursor on nyt osa SpaceX:ää, yrityskauppa vietiin maaliin

SpaceX on saattanut päätökseen tekoälykoodaus-startup Cursorin yritysoston, joka on yksi viime kuukausien suurimmista teknologia-alan kaupoista. Kaupan arvo on 60 miljardia dollaria, ja se maksetaan SpaceX:n uusina osakkeina. Järjestely koskee Cursorin emoyhtiötä Anysphereä, ja se toteutui perjantaina 14. elokuuta, eli selvästi ennen aiemmin ilmoitetun kolmannen vuosineljänneksen aikarajan umpeutumista.

Yritysjärjestelyä valmisteltiin useassa vaiheessa. Jo huhtikuussa SpaceX solmi Anyspheren kanssa sopimuksen, joka antoi SpaceX:lle kaksi vaihtoehtoa: joko ostaa yhtiö 60 miljardilla dollarilla kuluvan vuoden aikana tai maksaa 10 miljardia dollaria yhteistyöstä ilman yritysostoa. Tietojen mukaan yrityskauppaa ei haluttu viedä maaliin ennen kesäkuun alussa toteutettua SpaceX:n pörssilistautumista, jotta listautumisprosessi ei viivästyisi.

Cursor vahvisti blogissaan, että se on nyt virallisesti osa SpaceX:ää. Ilmoituksessa korostettiin erityisesti SpaceX:n hallinnoimia datakeskuksia, joita SpaceX on viime aikoina vuokrannut suurilla sopimuksilla muun muassa Anthropicille ja Googlelle. Cursorin mukaan yrityskauppa antaa sille pääsyn SpaceX:n tarjolla olevaan laskentakapasiteettiin, eli Cursor pystyy jatkossa käyttämään emoyhtiönsä datakeskuksia vapaasti



Cursor on tunnettu erityisesti tekoälypohjaisista ohjelmistokehitystyökaluistaan, jotka auttavat ohjelmoijia koodin kirjoittamisessa, refaktoroinnissa ja virheiden korjaamisessa. Aiemmin Cursor on osittain tukeutunut muiden toimijoiden, kuten OpenAI:n ja Anthropicin, malleihin ja teknologiaan. Molemmat näistä yrityksistä kehittävät kuitenkin omia ohjelmointityökalujaan, mikä on tehnyt Cursorin riippuvuudesta niiden alustoista strategisesti hankalan. SpaceX-yhteistyön myötä Cursor pyrkii irtautumaan näistä riippuvuuksista ja rakentamaan vahvemmin omaan (eli SpaceX:n) teknologiaan nojaavan ratkaisun.