Verottajan nimissä lähetetään nyt tällaisia huijausviestejä

Suomen Kyberturvallisuuskeskus varoittaa tuoreimmassa viikkokatsauksessaan laajalti leviävistä, suomalaisiin kohdistetuista huijausviesteistä.

Tiedotteen mukaan Verohallinnon nimissä on lähetetty viestejä, jossa pyydetään päivittämään tiedot. Huijausviesti näyttää täysin uskottavalta verottajan nimissä lähetetyltä viestiltä, mutta viestissä oleva linkki ohjaa virallista vero.fi -sivustoa hyvin paljon muistuttavaan huijaussivustoon.

Huijaussivusto - kuten oikea vero.fi -sivustokin - pyytää kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla sisään. Mutta koska kyseessä on huijaussivusto, päätyvät pankkitunnukset tai vähintäänkin henkilötiedot rikollisille. Vaikka rahaa ei katoaisi tililtä samantien - kiitos pankkien monivaiheisten varmennusten - saattaa prosessi käynnistää hyvinkin monimutkaisia huijauksia.



kuva: Kyberturvallisuuskeskus



Kyberturvallisuuskeskus neuvoo tarkistamaan kaksi asiaa tämän tyyppisistä viesteistä: lähettäjän osoitteen sekä ennenkaikkea sen osoitteen, mikä linkissä näyttää olevan.

Turvallisinta on aina asioida niin, että ei klikkaa viesteissä olevia linkkejä, vaan avaa itse selaimessa palvelun virallisen sivun, osoiteriville kirjoittamalla.