Traficom varoittaa: suomalaisia WordPress-sivustoja murretaan nyt aktiivisesti – vaarana haittaohjelmat kävijöille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa suomalaisiin WordPress-verkkosivustoihin kohdistuvien tietomurtojen jatkumisesta. Viranomainen varoitti samasta asiasta pari viikkoa sitten.

Hyökkääjät hyödyntävät aktiivisesti järjestelmän haavoittuvuuksia, ja murretuille sivuille on asennettu haitallista sisältöä, joka voi vaarantaa myös sivustoilla vierailevat käyttäjät.

Kyberturvallisuuskeskus havaitsi hyökkääjien hyödyntävän WordPressin lisäosien haavoittuvuuksia jo keväällä. Kesällä tilanne laajeni, kun hyökkäysten kohteeksi nousi heinäkuussa julkaistu kriittinen haavoittuvuus suoraan WordPressin omassa rungossa.

Tätä ytimen haavoittuvuutta on alettu hyödyntää aktiivisesti, ja sen avulla on tehty useita tietomurtoja suomalaisille verkkosivuille. Haavoittuvuuksien kautta hyökkääjät voivat päästä käsiksi koko sivustoon, aiheuttaa arkaluonteisten tietojen vuotoja tai asentaa palvelimelle haittakoodia.



Sivustojen heikko tietoturva heijastuu suoraan kuluttajiin, sillä murrettuja sivustoja käytetään usein hyökkäysten välineenä. Sivustolla vieraileva käyttäjä voidaan esimerkiksi huijata lataamaan laitteelleen haittaohjelma.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Antti Nikkinen muistuttaa, että sivustojen ylläpitäjien tulisi pitää WordPress ja sen lisäosat jatkuvasti ajan tasalla, poistaa tarpeettomat lisäosat sekä vanhat käyttäjätilit ja seurata haavoittuvuustiedotteita säännöllisesti, sillä yksittäinen päivitys ei takaa pysyvää suojaa.

WordPress-murtojen lisäksi Kyberturvallisuuskeskus nostaa tuoreessa viikkokatsauksessaan esiin Signal-viestisovelluksessa leviävän uudenlaisen tietojenkalastelun.

Rikolliset lähestyvät käyttäjiä sovelluksen sisällä "Signal Support" -nimellä esiintyen ja yrittävät huijata itselleen käyttäjän Secure Backups -varmuuskopion 64-merkkisen palautusavaimen.

Avaimen avulla päästä päähän salattu viestihistoria voidaan purkaa ja palauttaa rikollisen hallitsemalle laitteelle. Signal muistuttaa, ettei sen henkilökunta koskaan pyydä käyttäjiltä palautusavaimia, PIN-koodeja tai vahvistuskoodeja.

Viikkokatsauksessa varoitetaan myös muista ajankohtaisista huijauksista, kuten S-Pankin nimissä lähetetyistä verkkopankkitunnuksia kalastelevista sähköposteista sekä EasyPark-pysäköintisovelluksen nimissä liikkuvista tekaistuista maksurästiviesteistä.

Lisäksi katsauksessa käsitellään EU:n tekoälyasetuksen mukaisia uusia avoimuusvelvoitteita tekoälysisällön merkitsemiseksi sekä syyskuussa voimaan tulevaa kyberkestävyyssäädöstä (CRA), joka tuo laitevalmistajille uusia velvollisuuksia ilmoittaa havaituista haavoittuvuuksista ja tietoturvapoikkeamista.