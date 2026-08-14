Kyberturvallisuuskeskus varoittaa: Sivustoilla leviää väärennettyjä Captcha-tarkistuksia
Kyberturvallisuuskeskus varoittaa tuoreessa katsauksessaan uudesta huijausmenetelmästä, jossa verkkosivuille piilotetut haitalliset ponnahdusikkunat naamioituvat aidoiksi "En ole robotti" -tarkistuksiksi.
Hyökkäysten taustalla on WordPress-julkaisualustaan liittyvä haavoittuvuus, jota on hyödynnetty viime aikoina aktiivisesti myös suomalaisten verkkosivustojen tietomurroissa.
Huijauksen takana on niin kutsuttu ClickFix-tekniikka, jossa sivustolle saapunutta käyttäjää houkutellaan suorittamaan koneellaan haitallisia komentoja.
Käyttäjälle näytetään ponnahdusikkuna, joka väittää tarkistuksen olevan välttämätön ennen sivun käyttöä. Ikkuna ohjeistaa käyttäjää avaamaan käyttöjärjestelmän komentotulkin ja syöttämään sinne leikepöydälle kopioitua koodia.
Windows-ympäristössä hyökkäys hyödyntää tyypillisesti Win-R-pikanäppäintä, mutta vastaavat menetelmät on kehitetty myös MacOS- ja Linux-käyttäjille. Onnistuessaan hyökkäys lataa käyttäjän koneelle haittaohjelmia, jotka voivat vakoilla käyttäjää tai varastaa arkaluontoista tietoa.
Viranomaiset korostavat, ettei mikään aito verkkopalvelu vaadi käyttäjää suorittamaan komentoja tai avaamaan terminaali-ikkunoita ihmisyyden todistamiseksi. Mikäli käyttäjä on ehtinyt suorittaa kehotettuja toimia, laitteelle tulee tehdä haittaohjelmatarkistus välittömästi ja tärkeimpien verkkopalveluiden salasanat on syytä vaihtaa.
Haittaohjelmien leviämisriskiä voi pienentää rajoittamalla käyttäjän oikeuksia suorittaa komentotulkkeja tai poistamalla käytöstä tarpeettomia pikanäppäimiä.
Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa, että paras suoja on terve epäluulo: jos verkkosivusto pyytää tekemään jotain epätavallista laitteen asetuksilla tai komentorivillä, sivulta poistuminen on suositeltavaa.
2 KOMMENTTIA
TrixFineLine1/2
CAPTCHA-testien tarkoituksena on torjua botteja eli automatisoituja ohjelmia, vaikka CAPTCHA-testejä on ennekin arvosteltu muun muassa siitä, että ne ovat vaikeita. Botit yrittävät rekisteröidä tilejä, lähettää roskapostia, murtaa salasanoja tai kerätä dataa. reCAPTCHA v3: ei kysy käyttäjältä mitään, vaan arvioi käyttäytymistä taustalla, admin-tunnus kannattaa vaihtaa kaikista internetiin kytketyistä verkkolaitteista. Se on yksi tärkeimmistä ja helpoimmista tavoista pienentää hyökkäyspintaa.
Lekovan2/2
Täytyy olla hieman yksinkertainen jos tuohon lankeaa.
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