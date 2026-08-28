Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä rikkoi 4 miljoonan rajan – huhtikuun lakimuutos tehosi nopeasti

Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä on ylittänyt neljän miljoonan rajapyykin. Digitaalisen viranomaispostin suosio on kasvanut vauhdilla sen jälkeen, kun digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuutta koskeva lakimuutos astui voimaan huhtikuun puolivälissä.

Aiemmin keväällä uutisoimme eduskunnan hyväksymästä lakimuutoksesta, joka teki digipostista ensisijaisen asiointitavan. Tuolloin palvelulla oli noin 2,6 miljoonaa käyttäjää, ja muutoksen arvioitiin koskevan noin 1,8 miljoonaa suomalaista, jotka asioivat viranomaisten verkkopalveluissa, mutta eivät olleet vielä ottaneet Suomi.fi-viestejä käyttöön. Nyt valtaosa tästä joukosta on saatu digitaalisen viranomaisviestinnän piiriin.





Käyttäjämäärien kasvu heijastuu suoraan myös välitettyjen viestien määrään. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Suomi.fi-viestien kautta toimitettiin tammi–elokuussa 2026 noin 31 miljoonaa sähköistä viestiä, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko edellisvuonna yhteensä. Verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan sähköisten viestien määrä kasvoi lähes 90 prosenttia.

"Neljän miljoonan käyttäjän rajapyykki kertoo siitä, että digitaalinen viranomaisposti on nopeasti vakiinnuttanut asemansa osana suomalaisten arkea. Viranomaisviestit halutaan vastaanottaa helposti, turvallisesti ja ajasta ja paikasta riippumatta sähköisessä muodossa", sanoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi- ja väestötietovirastosta.

Käytännössä muutos toteutettiin asettamalla viranomaisasiointiin uusi välivaihe: kun kansalainen kirjautui 14. huhtikuuta jälkeen ensimmäistä kertaa julkisen hallinnon palveluihin, kuten Veroon, Kelaan tai OmaKantaan, hänet ohjattiin antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteensa viranomaisviestien ilmoituksia varten. Käyttäjämäärän ennakoidaan kasvavan vielä loppuvuoden aikana sitä mukaa, kun loputkin digiasioijat tunnistautuvat palveluihin.

Vaikka valtio asetti digitaalisen asioinnin etusijalle, perinteisestä paperipostista ei luovuttu kokonaan. Vaihtoehtoon tarttui kuitenkin vain pieni vähemmistö, sillä lain voimaantulon jälkeen noin 165 000 digiasioijaa eli noin neljä prosenttia on valinnut viranomaispostin vastaanottamisen paperilla.

Valinta on voimassa vuoden kerrallaan, minkä jälkeen järjestelmä edellyttää valinnan tekemistä uudelleen seuraavan kirjautumisen yhteydessä.





Digi- ja väestötietoviraston mukaan digisiirtymä lisäsi keväällä neuvonnan tarvetta, ja yleisimmät yhteydenotot koskivat tunnistautumista, viestien löytämistä sekä liitteiden avaamista.

Kesän aikana yhteydenottojen määrä on kuitenkin tasaantunut. DVV muistuttaa, että tukea on edelleen tarjolla koko maassa ja viestien hallinnointi sujuu näppärimmin erillisen mobiilisovelluksen kautta.

Tällä hetkellä yli 400 julkisen hallinnon organisaatiota toimittaa päätöksiä ja ilmoituksia Suomi.fi-viestien kautta.