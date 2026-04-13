Suomi.fi-viestit "pakotetaan" käyttöön 14.4. alkaen

Jos aiot huomenna tai myöhemmin tällä viikolla hoitaa veroasioita, tarkistaa terveystietojasi OmaKannasta tai hakea Kela-etuuksia, varaudu pieneen viiveeseen. Huomisesta, 14. huhtikuuta 2026 alkaen, viranomaisasiointiin lisätään uusi välivaihe, joka ohjaa lähes kaksi miljoonaa suomalaista digitaalisen postin käyttäjiksi.





Kyseessä on eduskunnan maaliskuussa hyväksymä lakimuutos, joka tekee digitaalisesta viranomaispostista ensisijaisen vaihtoehdon.

Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa 14.4. tai sen jälkeen mihin tahansa julkisen hallinnon asiointipalveluun (esim. Vero.fi, Kela.fi, OmaKanta), et pääsekään suoraan asioimaan. Sen sijaan sinulle näytetään ilmoitus Suomi.fi-viestien käyttöönotosta.

Kirjaudut palveluun kuten ennenkin (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Sinun on annettava sähköpostiosoite, johon haluat tiedot saapuneista viranomaisviesteistä.

Tämän jälkeen vahvistetaan sähköpostiosoite. Vahvistuksen jälkeen pääset jatkamaan alkuperäiseen palveluun, johon olit matkalla.

Tämä koskee noin 1,8 miljoonaa suomalaista, jotka asioivat digitaalisesti, mutta eivät ole vielä ottaneet Suomi.fi-viestejä käyttöön. Jos olet jo palvelun käyttäjä, asiointi jatkuu ennallaan.





Vaikka valtio ajaa kansalaisia digiin, paperipostista ei ole pakko luopua kokonaan. Se on vain tehty aiempaa vaikeammaksi. Jos haluat edelleen kirjeesi paperisena kotiin, sinun on ensin otettava Suomi.fi-viestit käyttöön ja tämän jälkeen käytävä muuttamassa asetuksista toimitustavaksi paperiposti.

Huomionarvoista on, että tämä valinta on voimassa vain yhden vuoden (365 päivää) kerrallaan. Kun määräaika umpeutuu, järjestelmä "pakottaa" sinut uudelleen saman valintaprosessin läpi seuraavan kirjautumisen yhteydessä.

Mobiilikäyttäjän kannalta järkevin tapa hoitaa viranomaisposti on Suomi.fi-mobiilisovellus.





Nyt kun iso muutos tulee käyttöön, se todennäköisesti aktivoi huijarit liikkeelle. Jos saat esimerkiksi viestin, jossa kehotetaan "aktivoimaan digiposti tästä linkistä sakon uhalla", kyseessä on huijaus.

"Koskaan ei pidä siirtyä lukemaan viestiä sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuneiden linkkien kautta. Suomi.fi-viestit ei lähetä tekstiviestejä tai Whatsapp-viestejä vastaanottajille. Sähköpostiin saapuu ilmoitus uudesta viestistä, mutta siinä ei tietoturvasyistä koskaan ole linkkiä, jota kehotetaan klikkaamaan, sanoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi- ja väestötietovirastosta.