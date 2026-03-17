Viranomaisposti muuttaa puhelimeen 14.4. – 1,8 miljoonan suomalaisen digiloikka on huijareiden uusi kultakaivos

Eduskunta on hyväksynyt 11.3.2026 lakimuutokset, jotka tekevät digitaalisesta viranomaispostista ensisijaisen vaihtoehdon. Muutos koskettaa tällä tietoa 14.4.2026 alkaen 1,8 miljoonaa suomalaista, mutta samalla se avaa oven massiiviselle huijausaallolle.





Lain voimaantulon jälkeen henkilö, joka kirjautuu johonkin viranomaisen digitaaliseen palveluun, kuten Vero, Kela ja OmaKanta, ohjataan ottamaan Suomi.fi‑viestit käyttöön.

Muutos koskettaa noin 1,8 miljoonaa suomalaista, jotka eivät vielä käytä Suomi.fi-viestejä, mutta asioivat digitaalisesti. Yli 2,6 miljoonaa henkilöä käyttää jo Suomi.fi -viestejä.

Paperiposti säilyy edelleen vaihtoehtona, mutta valinta on tehtävä itse ja se on voimassa 365 päivää kerrallaan. Kun määräaika päättyy ja henkilö kirjautuu ensimmäisen kerran viranomaisen digitaaliseen palveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi‑viestit uudelleen käyttöön.

Jos henkilö ei vielä asioi digitaalisesti, hänen ei tarvitse tehdä mitään muutoksen jälkeen.

"Haluamme rauhoittaa niitä, joita muutos mietityttää: jos ei käytä viranomaisten digipalveluja tai vahvan tunnistautumisen välineitä, mikään ei muutu ja viranomaisten lähettämä posti tulee jatkossakin paperilla. Erillisiä ilmoituksia Digi‑ ja väestötietovirastolle tai muille viranomaisille ei tarvitse tehdä", hankepäällikkö Annette Hotari Digi‑ ja väestötietovirastosta sanoo.

Muutos tulee vähentämään paperista viranomaispostia merkittävästi, eikä kirjeet jää niin helposti huomaamatta, kun ne kulkevat jatkossa mukana mobiililaitteissa.





Muutos lisää mobiilivarmenteen ja pankkitunnusten merkitystä entisestään.

Samalla voidaan jo tässä kohtaa nostaa esiin huoli merkittävästä huijausaallosta.

Kun 1,8 miljoonaa uutta käyttäjää ohjataan palvelun piiriin ja media uutisoi "pakollisesta" muutoksesta, huijarit tarttuvat tähän välittömästi.

Kun lain astuminen voimaan lähestyy tai se on astunut voimaan 14.4., huijarit voivat lähettää viestejä tyyliin: "Viranomaispostisi on muuttunut digitaaliseksi. Lue tärkeä viesti tästä linkistä välttääksesi sakot/viivästykset." Linkki vie Suomi.fi -sivustoa muistuttavalla huijaussivustolle, jossa mahdollisesti kalastellaan pankkitunnuksia.





Tässä kohden onkin jo siis hyvä muistutella, että viranomaiset eivät lähetä tekstiviestillä tai sähköpostilla suoraa linkkiä kirjautumissivulle.