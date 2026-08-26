Microsoftilta uudistus: Xbox-pelilevyillä saa pian ilmaisen digiversion

Uutisoimme heinäkuussa ennakkotiedoista, joiden mukaan Microsoft kehittää järjestelmää fyysisten pelilevyjen siirtämiseksi digitaaliseen muotoon tulevaa, levyasemattomaksi povattua konsolisukupolvea varten.

Nyt yhtiö on vahvistanut suunnitelmat todeksi ja julkistanut uuden ominaisuuden, joka tuo digitaalisen peliversion edut fyysisille Xbox-pelilevyille.

Uudistuksen myötä useimpien Xbox One- ja Xbox Series X -pelilevyjen omistajat voivat lunastaa pelistään digitaalisen käyttöoikeuden ilman lisämaksua. Tämä tapahtuu asettamalla tuettu pelilevy Xbox One- tai Xbox Series X -konsoliin ja käynnistämällä peli.

Digitaalisen oikeuden lunastamisen jälkeen pelaaja saa käyttöönsä kaikki digitaalisen version ominaisuudet, kuten Xbox Play Anywhere -tuen PC-pelaamiseen sekä Xbox Cloud Gaming -pilvipelaamisen niitä tukevissa nimikkeissä. Fyysinen levy toimii lunastuksen jälkeenkin konsolissa edelleen aivan kuten ennenkin.



Windows Centralin mukaan fyysinen pelilevy ei muutu käyttökelvottomaksi tai "tyhjäksi", vaan lisenssitieto kulkee edelleen levyn mukana. Jos pelaaja myy tai antaa levyn eteenpäin ja uusi omistaja aktivoi sen omalla tilillään, digitaalinen lisenssi siirtyy uudelle käyttäjälle ja poistuu samalla alkuperäiseltä omistajalta.

Microsoftin mukaan ominaisuus kattaa heti alussa tuhansia pelejä, ja tuettujen pelien valikoimaa on määrä laajentaa jatkuvasti. Xbox Insider -testiohjelmaan kuuluvat pelaajat pääsevät kokeilemaan toimintoa 31. elokuuta alkaen.

Microsoftin mukaan laitteistojen, laitteiden ja jakelutapojen kehittyessä pelaajien omistamien pelien säilyminen on entistä tärkeämpää. Tavoitteena on taata pelaajille varmuus siitä, että vuosikymmenten aikana kertyneet pelikirjastot siirtyvät sujuvasti pelaajan mukana myös tulevaisuuden laitteille.

Sony ilmoitti aiemmin kesällä lopettavansa fyysisten PlayStation-pelilevyjen tuotannon vuoden 2028 alussa. Microsoftin lähestymistapa puolestaan rakentaa siltaa fyysisen median ja digitaalisen ekosysteemin välille, jolloin pelaajien ei tarvitse maksaa vanhoista peleistään uudestaan siirtyessään levyasemattomaan tai pilvipohjaiseen pelaamiseen.