Seuraava Xbox hylkäämässä fyysiset pelit kokonaan

Sonyn hiljattainen ilmoitus siitä, että yhtiö lopettaa kokonaan fyysisten pelilevyjen tuottamisen vuoden 2028 alussa aiheutti varsin ison metelin pelaajien keskuudessa.

Mutta digitaaliseen pelien jakeluun siirtyminen ei näytä loppuvan PlayStationiin: mediatietojen mukaan myös Microsoft suunnittelee samaa temppua.

Tietojen mukaan yhtiö ei olisi niinkään lakkauttamassa nykyisten Xbox Series X|S -konsoleiden fyysisten pelien painamista, mutta seuraavan Xboxin osalta tilanne on täysin eri.

Windows Centralin tietojen mukaan tuleva Xbox, eli koodinimellä Project Helix (tai Xbox Helix) kulkeva konsoli myytäisiin kokonaan ilman fyysistä levyasemaa ja ilmeisesti sellaista ei olisi mahdollista hankkia konsoliin edes lisävarusteena.



Eli Xbox Helixin pelit myytäisiin pelkästään digitaalisen pelikaupan kautta.

Mutta samaisten tietojen mukaan Microsoft ymmärtäisi kuitenkin pelaajien huolen vanhoista peleistään. Xbox on ollut erittäin hyvä tukemaan uusissa konsoleissaan myös vanhempien Xboxien pelejä ja Microsoft mitä ilmeisimmin haluaa jatkaa tuota perinnettä myös Helixin osalta.

The Vergen tietojen mukaan Xbox Helix osaisi pyörittää kaikkia pelejä, jotka toimivat nyt Xbox Series X|S -konsoleillakin. Mutta jotta pelaajat saisivat siirrettyä fyysiset pelinsä uudelle, levyasemattomalle konsolille, yhtiö suunnittelee jonkinlaista varmennejärjestelmää.

Järjestelmässä pelilevyä käytettäisiin tietokoneessa, josta löytyy optinen levyasema ja pelilevy yhdistettäisiin tuon jälkeen automaattisesti pelaajan Xbox-tunnukseen. Tuon jälkeen peli olisi pelattavissa myös Xbox Helixillä, mutta se latautuisi konsolille digitaalisesti tai sitä tuettaisiin Xbox Cloud Gaming -alustan kautta.

Mutta vanhojen, fyysisten pelien pelioikeus siis säilyisi, vaikka pelilevyjä ei sinänsä tulevalla Xboxilla enää voisi lukeakaan.