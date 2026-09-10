OP-Pohjola lakkauttaa täysin vapaat etätyöt

Finanssikonserni OP-Pohjola on Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan lakkauttamassa nykyiset etätyökäytäntönsä hyvin lyhyellä varoitusajalla.

HS:n mukaan kaikkien työntekijöiden, jotka asuvat alle sadan kilometrin päässä toimistolta, täytyy ryhtyä tekemään puolet työviikosta toimistolta käsin jo lokakuun alusta alkaen.

Niille työntekijöille, jotka asuvat yli sadan kilometrin päässä lähimmältä OP-Pohjolan toimistolta, annetaan aikaa vuoden loppuun sakka. Tuona aikana pitkälläkin asuvien työntekijöiden täytyy itse järjestellä asiansa uutta käytäntöä mukaisevaksi, eli heillekään ei ole tiedossa poikkeusta - vain pidempi siirtymäaika.

Erityisen pahasti muuttunut käytäntö iskee niihin työntekijöihin, jotka ovat luottaneet OP-Pohjolan etätyölinjaukseen ja esimerkiksi muuttaneet syrjemmälle asumaan. Toinen ryhmä, johon uusi linjaus iskee pahasti, ovat he, jotka ovat hakeutuneet yhtiöön töihin 100% etätyöntekijöinä, asuen jo valmiiksi kaukana OP-Pohjolan toimistoista.



HS oli saanut juttuunsa haastateltua nykyisiä työntekijöitä, jotka kertoivat, miten yhtiö on jo vuosikymmenen ajan saanut rekrytoitua parhaita tekijöitä ympäri Suomea palvelukseensa, kun työntekijät ovat voineet työskennellä mistä päin vain. Ja harmittelevat, että käytäntö muuttuu nyt täysin päinvastaiseksi - tilanteeksi, jossa ei ole poikkeuksia.

Sosiaalisessa mediassa kiristyneitä etätyölinjauksia pidetään monen kommentoijan mielestä helppona tapana pitää YT-neuvottelut, ilman että YT-neuvotteluja tarvitsee pitää. Eli kyynisimmät ovat sitä mieltä, että OP-Pohjola haluaa yksinkertaisesti vähentää työntekijöidensä määrää siten, että he irtisanoutuvat itse.

Reddit-kommentoijat, jotka kertovat olevansa OP-Pohjolalla töissä, kuvaavat miten esimerkiksi ohjelmoijan on mahdotonta keskittyä avokonttorissa työhön samalla tavalla kuin etätöissä.