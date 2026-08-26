Uusi-Seelanti kieltämässä some-palvelut ja tekoälybotit nuorilta

Uusi-Seelanti on puuhaamassa sosiaalisen median kieltoa alaikäisille. Maan suunnitelmien merkittävä ero muihin vastaavia rajoituksia ajaviin maihin on se, että Uusi-Seelanti haluaa kieltää myös "turhan" henkilökohtaiset tekoälypalvelut.

Maan hallitus on esitellyt lakialoitteen, joka seuraisi vahvasti naapurimaan Australian, jo voimassaolevaa sosiaalisen median täyskieltoa alaikäisille.

Erikoisuutena naapurimaan lainsäädäntöön, Uusi-Seelanti ilmeisesti suunnittelee pakottavansa kaikki sosiaalisen median käyttäjät todistamaan ikänsä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Sen lisäksi somepalvelut velvoitettaisiin myös aika ajoin vaatimaan kasvojentunnistusta käyttäjältä, jotta he eivät käyttäisi muiden henkilöllisyystodistuksilla luotuja tilejä.

Vastaavat käytännöt kattaisivat myös "AI-kumppaneita", jotka on määritelty lakialoitteessa hieman ympäripyöreästi. Ilmeisesti lailla haetaan nimenomaan oikeita ihmisiä matkivien tekoälybottien ikärajojen taakse sulkemista, mutta ChatGPT:n kaltaiset palvelut välttyisivät velvoitteelta.



Mikäli sosiaalisen median palvelut eivät noudata lakia ja päästävät alaikäiset palveluihinsa, lakialoitteen mukaan Uusi-Seelanti voisi sakottaa niitä 10 prosentin verran niiden globaalista liikevaihdosta.

Lakialoitteen läpimeno on kuitenkin vielä hyvin epävarmaa, sillä osa hallituspuolueiden jäsenistäkin kyseenalaista lakialoitteen, mm. sen yksityisyyteen liittyvien ongelmien vuoksi.

Euroopassa Ranska on ajamassa vastaavaa lakia läpi, mutta siellä lakialoite kaatui perustuslakituomioistuimeen, joka katsoi lainsäädännön rikkovan aikuisten yksityisyyttä ja rajaavat alaikäisten oikeutta sananvapauteen.