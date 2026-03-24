Yhdysvallat kielsi kokonaan ulkomailla valmistetut reitittimet - vain yksi valmistaja jäi jäljelle

Yhdysvaltain liittovaltion ylin viestintäviranomainen FCC järisytti tällä viikolla teknologiamarkkinoita kieltämällä kokonaan muualla kuin Yhdysvalloissa valmistetut, kuluttajille tarkoitetut reitittimet.

Perustelut liittyvät kansalliseen turvallisuuteen ja etenkin epäilyihin kiinalaisten tuotteiden tietoturvasta. Mutta sen sijaan, että FCC olisi kieltänyt ainoastaan Kiinassa tehdyt reitittimet, se kielsi yksinkertaisesti aivan kaikki Yhdysvaltain ulkopuolella valmistetut reitittimet - olipa ne valmistettu sitten Kiinassa, Suomessa tai Kanadassa.

Poikkeusta ei siis anneta edes amerikkalaisten yhtiöiden valmistamille reitittimille, jos ne on valmistettu jossain muualla kuin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi kaikki Googlen Nest-tuotesarjan reitittimet valmistetaan Yhdysvaltain ulkopuolella ja näin ollen nekin ovat jatkossa kiellettyjä. Sama kielto koskee myös amerikkalaista verkkolaitejätti Netgearia, jonka tuotteita ei valmisteta Kiinassa, mutta ei myöskään Yhdysvalloissa (vaan mm. Vietnamissa).



Kielto ei koske jo käytössä olevia reitittimiä, eikä reitittimiä, jotka ovat jo jälleenmyyjien tai tukkureiden varastoissa. Mutta rajoitus koskee kaikkia uusia myyntiin tulevia reitittimiä.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ehdot täyttäviä, Yhdysvalloissa valmistettuja, kuluttajille suunnattuja reitittimiä on Wiredin tietojen mukaan tasan yhdellä valmistalla: Elon Muskin StarLinkillä.

Rajoituksiin voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia, sillä valmistajat voivat anoa mallikohtaisen myyntiluvan, jonka voi myöntää joko Yhdysvaltain puolustusministeriö (Department of Defence) tai Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden virasto (Department of Homeland Security). Toistaiseksi yhdellekään reitittimelle ei tällaista poikkeuslupaa ole myönnetty.

Päätös iskee pahiten kiinalaiseen TP-Linkiin, jolla on ollut suurin markkinaosuus Yhdysvaltain kotitalouksiin tarkoitettujen reititinten markkinasta. Päätös on jatkumoa viime vuoden lopulla voimaan astuneelle päätökselle, jolla Yhdysvallat kielsi ulkomailla valmistetut droonit.