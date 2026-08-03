Muistikriisi on nyt niin paha, että AMD julkaisi näytönohjaimen 4 gigatavun muistilla

Viime syksynä täysin käsistä lähtenyt muistipiirien hintojen nousu aiheuttaa yhä eriskummallisempia muutoksia kuluttajaelektroniikan saralla.

Nyt "se toinen" näytönohjainvalmistaja, AMD on julkaissut uuden näytönohjaimen, jossa on ainoastaan 4 gigatavua grafiikkamuistia.

Vielä pari vuotta sitten näytönohjainten muistien määrät kasvoivat kasvamistaan, myös budjettiluokan näytönohjaimissa. Mutta koska muisti maksaa nyt niin järkyttävän paljon, yhtiöiden on pakko keksiä tapoja, jolla pienemmällä budjetillakin ostoksilla olevat kuluttajat saadaan asiakkaiksi.

Aivan hyllytavaraksi uusi Radeon RX 9050 -näytönohjaimen 4 gigatavun versio ei päädy, vaan AMD myy sitä ainoastaan valmiskoneita kasaaville yhtiöille. Eli ns. marketti-pelikoneiden raudaksi.



Samaisesta budjettikortista julkaistiin myös 8 gigatavun näyttömuistilla tarkoitettu versio, joka puolestaan tulee myös tavallisten PC-kasaajien ostettavaksi.