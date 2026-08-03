Linuxin suosio nousi haamurajan yli
Suomalaislähtöinen, avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä Linux on saavuttanut yhden eräänlaisen haamurajan suosiossaan.
Tilastoja jo vuosikaudet keränneen StarCounterin tuoreimpien tilastojen mukaan Linuxin markkinaosuus nousi Pohjois-Amerikassa ensimmäistä kertaa yli 10 prosenttiin kaikista tietokoneista.
Kasvua osittain selittää ilmeisesti StatCounterin tarkentunut "tuntemattomaksi" merkittyjen käyttöjärjestelmien osuus, sillä tuntemattomaksi merkittyjen käyttöjärjestelmien osuus on laskenut parin kuukauden aikana tilastoissa merkittävästi.
Mutta StatCounterin kanssa samansuuntaisia lukuja antaa myös CloudFlaren vastaava tilasto, joka sekin arvioi, että Linux löytyy noin joka kymmenenneltä työpöydältä Pohjois-Amerikassa.
StatCounterin tilastojen mukaan Suomessa ei ole vastaavaa loikkaa nähty, vaan sen sijaan Linuxin osuus on meillä laskenut merkittävästi vuoden takaisesta, ollen nykyisin noin 8,1 prosenttia (lähes tasoissa Applen OS X:n kanssa).
Toisaalta CloudFlaren data antaa Suomen osalta hyvin erilaisen kuvan: CloudFlaren mukaan suomalaisista tietokoneen käyttäjistä 17 prosenttia käyttää Linuxia. Windowsin osuus on 69 prosenttia, Macin jäädessä meillä 14 prosenttiin.
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