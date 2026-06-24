Suomen tietoliikenteen selkäranka uusitaan: Lounea käynnistää satojen miljoonien eurojen runkoverkkohankkeen tekoälykaudelle

Suomalainen valokuituyhtiö Lounea on ilmoittanut käynnistävänsä valtavan, valtakunnallisen runkoverkkohankkeen vastatakseen tekoälyn ja rajussa kasvussa olevan dataliikenteen tuomiin vaatimuksiin.

Nykyinen runkoverkko on suurelta osin peräisin viime vuosisadan puolelta, jolloin verkkoa rakennettiin pieninä osakokonaisuuksina sen ajan tarpeisiin.

Modernin yhteiskunnan kapasiteetti- ja reittivaatimukset ovat kuitenkin ajaneet vanhan infrastruktuurin ohi, minkä vuoksi Lounea upottaa uuteen hankkeeseensa peräti 200–400 miljoonaa euroa.





FBBV (Finland Baltic Backbone Venture) -nimeä kantavaa hanketta toteuttamaan on perustettu uusi tytäryhtiö, Lounea Runkoverkot Oy.

Uuden sukupolven runkoverkon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vaiheittain, ja sen ensimmäisen toteutusvaiheen odotetaan kestävän noin 2–3 vuotta.

Investoinnin taustalla painaa digitaalisen teollisuuden voimakas kasvu, mutta ennen kaikkea tekoälykauden mukanaan tuoma datavyöry, joka vaatii verkoilta moninkertaista siirtokapasiteettia ja huomattavasti aiempaa parempaa monipuolisuutta reittien osalta.

Investointi kytkeytyy vahvasti myös datakeskuksiin, joista on puhuttu viime aikoina paljon. Uusi runkoverkko mahdollistaa suorat yhteydet merkittäville datakeskusalueille ja tukee siten uusia datakeskusinvestointeja Suomeen.

Samalla se varmistaa, että Euroopassa syntyvää dataa voidaan säilyttää ja hallita luotettavasti omalla Euroopassa sekä parantaa Suomelle ja EU:lle kriittisten merikaapeliyhteyksien uudistamista.

– Uuden sukupolven runkoverkko vaikuttaa myös siihen, kuinka houkuttelevana Suomi näyttäytyy digitaalisten investointien kohteena ja kuinka hyvin pystymme kehittämään kansainvälisiä datayhteyksiä. FBBV-hankkeessa rakennamme infrastruktuuria, joka vahvistaa sekä Suomen resilienssiä että kestävää kasvua pitkällä aikavälillä, sanoo Lounea-konsernin toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.

Lounea ei rakenna verkkoa pelkästään omaan käyttöönsä, vaan hyödyntää niin sanottua neutral host -mallia. Tämä tarkoittaa, että Lounea Runkoverkot Oy kehittää ja operoi fyysistä infrastruktuuria, joka pidetään avoimena useille eri toimijoille samanaikaisesti.





FBBV-hankkeen keskeinen ajatus on tuoda yhteen kapasiteettia tarvitsevat toimijat ja rakentaa infrastruktuuri kysyntälähtöisesti. Lounea kutsuu mukaan kumppaneita, ankkuriasiakkaita ja muita toimijoita, jotka tarvitsevat varmoja ja monipuolisia datayhteyksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti.