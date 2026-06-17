Datakeskusten pelätään nostavan sähkön hintaa – Suomella on jo valmiina 7 gigawatin vastaus

Suomessa parhaillaan vellova datakeskusbuumi on herättänyt laajaa keskustelua siitä, riittääkö maassamme tulevaisuudessa sähkö ja karkaako sen hinta.

Suuret hankkeet, kuten TikTokin miljardi-investoinnit Lahdessa ja Kouvolassa sekä Microsoftin pääkaupunkiseudun laajennukset, kasvattavat sähkönkulutusta vauhdilla. Nopeimmissa skenaarioissa datakeskusten sähkötehon arvioidaan nousevan yli 2 000 megawattiin vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että maassa ollaan varaamassa kokonaisen Olkiluoto 3 -ydinvoimalan verran sähkötehoa datan käsittelyyn ja tekoälymallien ajamiseen.

Suomen uusiutuvat ry rauhoittelee nyt tilannetta tuoreilla luvuillaan.

Järjestön mukaan sähkön riittävyys ei tule olemaan teollisuuden investointien pullonkaula, sillä Suomessa on tällä hetkellä jo yli 7,2 gigawattia (GW) rakentamisluvan saaneita maatuuli- ja aurinkovoimahankkeita valmiina toteutettavaksi.





Lisäksi kaavoitus- ja luvitusvaiheessa on huimat 64 gigawattia uusia hankkeita. Tämä tarkoittaa, että uutta sähköntuotantoa voidaan rakentaa nopealla aikataululla yli 15 terawattituntia vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Suomen uusiutuvien toimitusjohtaja Anni Mikkonen muistuttaa, että pelkästään vuonna 2022 Suomeen rakennettiin enemmän uutta tuulivoimaa kuin mitä datakeskusten on arvioitu kuluttavan vuonna 2030.

Datakeskusten arvioitu sähkötarve vastaa noin 2,2 gigawatin tuulivoimakapasiteettia, mikä on täysin linjassa maamme rakennusvauhdin kanssa, kunhan uuden tuotannon luvitusta ja rakentamista ei tarpeettomasti vaikeuteta.

"Datakeskukset rakennetaan todennäköisesti joka tapauksessa johonkin Pohjoismaahan, esimerkiksi Ruotsiin. Koska Suomi ja Ruotsi toimivat käytännössä samalla sähkömarkkinalla, sähkön hintavaikutus on pitkälti sama riippumatta siitä, kummalle puolelle rajaa investoinnit sijoittuvat. Erona on siinä kohtaa se, kumpi maa saa investointien hyödyt. On myös hyvä muistaa, että maatuulivoima on tällä hetkellä markkinoiden edullisin tapa tuottaa puhdasta sähköä. Se on myös todellinen keino pitää sähkön hinta edullisella tasolla Suomessa", Mikkonen muistuttaa.

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