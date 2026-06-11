ChatGPT oppii pian käyttämään Visaasi – OpenAI mukaan Visan tuoreeseen tekoälymaksujen ohjelmaan

Maksujätti Visa ja tekoäly-yhtiö OpenAI ovat solmineet strategisen yhteistyökumppanuuden. San Franciscon Visa Payments Forum -tapahtumassa julkistettu yhteistyö tuo Visan globaalin maksuverkoston, turvarakenteet ja tokenisointiteknologian suoraan osaksi OpenAI:n alustaa.

Kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa niin sanottu agenttikaupankäynti, jossa tekoälyagentit voivat suorittaa itsenäisesti maksuja ja ostoksia ihmisen puolesta.





Tämä julkistus on suoraa jatkoa Visan hiljattain käynnistämälle Visa Agentic Ready -ohjelmalle sekä yhtiön Intelligent Commerce -viitekehykselle. OpenAI:n myötä Visa saa ohjelmaansa mukaan suuren tekoälyalustan, jonka kautta kuluttajat ja yritykset tulevat tulevaisuuden tekoälyavustajiaan käyttämään.

Tähän asti ChatGPT:n kaltaiset tekoälyt ovat toimineet pitkälti neuvojina, jotka etsivät käyttäjälle sopivia tuotteita, hotelleja tai lentoja, mutta jatkossa ne muuttuvat aktiivisiksi toimijoiksi. OpenAI:n puolelta prosessissa hyödynnetään todennäköisesti yhtiön tuoretta GPT-5.5-kielimallia, joka on suunniteltu toimimaan itsenäisesti.

Tekoälyagentille voidaankin antaa tehtäväksi hoitaa koko prosessi alusta loppuun eli aina sopivan tuotteen etsimisestä sen lopulliseen maksamiseen saakka.

Tekoälylle ei kuitenkaan anneta täysin vapaita käsiä lompakon tyhjentämiseen, sillä turvallisuus ja kuluttajan säilyttämä kontrolli ovat yhteistyön keskiössä. Maksutapahtumat tulevat toimimaan käyttäjän määrittelemien lupien ja rajojen sisällä.

Käyttäjä voi asettaa tekoälylleen esimerkiksi tarkat kulutusrajat ja sallitut kauppakategoriat, tai määrittää, että jokainen ostos vaatii erillisen vahvistuksen ja hyväksynnän.





Taustalla Visa suojaa tapahtumia reaaliaikaisella petosseurannalla ja käyttää tokenisointia eli oikea korttinumero korvataan suojatulla digitaalisella korvikekoodilla, jotta varsinaiset korttitiedot eivät koskaan vaarannu tekoälyn tai kauppiaiden käsissä.

"Tekoäly tulee mullistamaan kaupankäynnin syvällisemmin kuin internet tai mobiiliteknologia koskaan tekivät", sanoi Visan tuote- ja strategiajohtaja Jack Forestell. "Kun tekoälyagenteista tulee aktiivisia toimijoita taloudessa, Visan tavoitteena on varmistaa, että rahansiirrot ovat luotettavia, turvallisia ja saumattomia. Juuri tällaista infrastruktuuria rakennamme yhdessä OpenAI:n kaltaisten kumppaneiden kanssa."

Varsinaisten kuluttajamaksujen lisäksi Visa ja OpenAI aikovat tutkia yhteistyössään laajempia yrityssovelluksia. Näihin kuuluvat muun muassa automatisoidut ja keskustelevat työnkulut sekä kehittäjille suunnatut uudet kokemukset, jotka hyödyntävät OpenAI:n koodaukseen erikoistunutta Codex-teknologiaa.