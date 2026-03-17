Visan tekoälyshoppailu etenee testivaiheeseen – pian tekoälyagentti voi hoitaa maksut puolestasi

Maksujätti Visa on ottanut merkittävän askeleen kohti tulevaisuutta, jossa tekoäly ei vain suosittele tuotteita, vaan myös ostaa ne. Yhtiö ilmoitti tänään käynnistävänsä Visa Agentic Ready -ohjelman, joka tuo tekoälypohjaisen kaupankäynnin testivaiheesta kohti todellisia maksutapahtumia.





Kyseessä on suora jatko-osa Visan viime vuoden toukokuussa julkistamalle Visa Intelligent Commerce -viitekehykselle. Kun vuosi sitten puhuttiin vielä visiosta, uusi ohjelma tarkoittaa käytännön työn alkamista pankkien ja kauppiaiden kanssa.

Eurooppa toimii tekoälymaksujen koekenttänä

Vaikka hanke on maailmanlaajuinen, se käynnistetään ensimmäisenä Euroopassa. Syynä on maanosamme edistyksellinen maksun infrastruktuuri: olemme jo tottuneet käyttämään digitaalisia tunnisteita, pääsyavaimia ja biometristä tunnistautumista, kuten kasvojentunnistusta ja sormenjälkiä.

Nämä tekniikat ovat keskeisiä, jotta tekoälyagentti voi toimia turvallisesti. Käytännössä Agentic Ready -ohjelmassa testataan, miten kortteja myöntävät pankit ja finanssilaitokset voivat antaa tekoälylle luvan suorittaa maksuja hallitusti.





Agenttipohjainen kaupankäynti toimii siten, että tekoälyagentti, kuten puhelimen avustaja, selaa, valitsee ja maksaa tuotteet puolestasi. Testivaiheessa on mukana iso joukko tunnettuja toimijoita, kuten Revolut, HSBC, Santander ja Nexi Group.

Kuluttaja säilyttää kontrollin

Visa korostaa, että vaikka ostosten tekemisestä tulee automatisoidumpaa, ihminen pysyy ohjaksissa. Tekoälyagentti toimii kuluttajan asettamien raamien ja budjetin rajoissa.

"Agenttipohjainen kaupankäynti tulee mullistamaan tavan, jolla kuluttajat suorittavat maksuja. Visa Agentic Ready -ohjelman avulla autamme eurooppalaisia kumppaneitamme valmistautumaan tähän muutokseen keskittyen edelleen turvallisuuteen, luottamukseen ja hallittavuuteen", sanoo Helene Bredesen, Visan Pohjoismaiden ja Baltian tuotepäällikkö.

Kuluttajalle tämä voi tarkoittaa tulevaisuudessa sitä, että puhelimen tekoälylle voi antaa tehtäväksi esimerkiksi: "Varaa minulle halvin mahdollinen suora lento Berliiniin ensi kuun kolmanneksi viikonlopuksi ja maksa se heti".





Tekoäly hoitaa prosessin loppuun asti hyödyntäen Visan turvallista maksuverkkoa, ilman että käyttäjän tarvitsee itse täyttää lomakkeita tai kaivaa lompakkoa esiin.

Visa Agentic Ready -ohjelman myötä konsepti siirtyy nyt hallittuun tuotantotason testaukseen, joissa todellisia maksutapahtumia validoidaan valikoitujen kauppiaiden kanssa.