Tekoäly harppasi suorittajaksi – OpenAI:n uusi GPT-5.5 lupaa hoitaa sotkuisetkin työtehtävät loppuun asti

OpenAI on julkaistanut uuden GPT-5.5-kielimallin, joka merkitsee siirtymää pelkästä keskusteluälystä kohti itsenäisesti toimivaa tekoälyagenttia.

Yhtiön mukaan uusi malli ymmärtää käyttäjän tavoitteet aiempaa nopeammin ja kykenee ottamaan vastuun kokonaisista työprosesseista.





GPT-5.5 loistaa erityisesti ohjelmointikoodin kirjoittamisessa ja virheenkorjauksessa, tiedonhakuun perustuvassa tutkimuksessa sekä erilaisten ohjelmistojen ja työkalujen välillä liikkumisessa.

Käyttäjä voi antaa mallille monimutkaisen ja jopa jäsentymättömän tehtävän, jolloin tekoäly osaa itse suunnitella työvaiheet, käyttää tarvittavia työkaluja ja navigoida eri vaihdeiden läpi, kunnes tehtävä on valmis.

Vaikka mallin älykkyys on noussut uudelle tasolle, OpenAI kertoo sen vastaavan nopeudeltaan GPT-5.4-versiota. GPT-5-perusmalli julkaistiin elokuussa 2025.

Malli on kuitenkin aiempaa tehokkaampi, sillä se hyödyntää vähemmän tokeneita samojen monimutkaisten tehtävien suorittamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty mallin kykyyn käyttää tietokonetta ihmisen tavoin, mikä mahdollistaa näytöllä näkyvän tiedon tulkitsemisen, hiiren klikkaukset ja tekstin kirjoittamisen eri sovellusten välillä.





Varhaisten testaajien mukaan GPT-5.5 osoittaa poikkeuksellista käsitteellistä selkeyttä ja kykenee hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia tavalla, johon aiemmat tekoälymallit eivät ole pystyneet.

Uuden julkaisun myötä OpenAI on tuonut mukaan tähän asti vahvimmat turvatoimensa, joilla pyritään estämään mallin väärinkäyttö erityisesti kyberturvallisuuteen ja biologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Yhtiö on kehittänyt tiukempia suodattimia tunnistamaan riskialttiita pyyntöjä, vaikka tämä saattaa aluksi näkyä käyttäjille aiempia malleja herkämpinä kieltäytymisinä.

GPT-5.5 tulee välittömästi saataville Plus-, Pro- ja yritystilaajille ChatGPT- ja Codex-palveluissa. API-kehittäjille malli on tulossa pian, ja sen hinnoitteluksi on asetettu 5 dollaria miljoonaa syötettyä ja 30 dollaria miljoonaa tuotettua tokenia kohden.





Tarjolle tulee myös vieläkin suorituskykyisempi GPT-5.5 Pro -versio vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.