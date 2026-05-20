Kauhajoelle 150 megawatin datakeskus – käytössä Nvidian uusin tekoälyteknologia
Kauhajoen kaupunginhallitus on päättänyt vuokrata hieman yli kuuden hehtaarin suuruisen tontin Aronkylän teollisuusalueelta uutta datakeskushanketta varten.
Aiheesta kertovan Kauhajoki-lehden mukaan (maksumuuri) vuokrasopimus on tehty SR-Kiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, ja se on aluksi voimassa määräaikaisena toukokuun 2028 loppuun saakka. Sopimus sisältää vuokralaisen oikeuden pidentää vuokra-aikaa sekä mahdollisuuden ostaa tontti itselleen sen jälkeen, kun rakentamisvelvoite on täytetty.
Mikäli lupa-asiat etenevät toivotulla vauhdilla, alueelle kaavaillun 150 megawatin datakeskuksen rakennustyöt pääsevät alkamaan jo tulevan kesän aikana, ja valmista arvioidaan olevan 18–24 kuukaudessa.
Hankkeen taustalla vaikuttaa kansainvälinen konsortio, jonka rahoittajana toimii globaalisti operoiva pankki ja teknologiaosaaminen puolestaan tuodaan Tanskasta. Datakeskuksen potentiaalisiksi asiakkaiksi kaavaillaan kansainvälisiä, esimerkiksi lääketeollisuuden parissa toimivia amerikkalaisia tai eurooppalaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät tekoälyä omassa tuotekehityksessään.
SR-Kiinteistöt Oy:n omistaja Jali Prihti kertoo, että Kauhajoelle nousevan datakeskuksen laitteisto tulee perustumaan Nvidian uusimpaan teknologiaan. Tämä rauta muuttaa merkittävästi datakeskusten perinteistä tilantarvetta, sillä tekoälytoimijoiden käyttöön tulevat keskukset vaativat jopa 20 kertaa vähemmän tilaa kuin aiemmin.
Datakeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään asunto- ja teollisuusalueiden kaukolämpökäytössä sekä muun teollisuuden prosesseissa.
Rakennusvaiheessa datakeskus työllistää satoja ihmisiä.
Kauhajoen uusi hanke liittyy osaksi Suomessa parhaillaan käynnissä olevaa digitaalisen infrastruktuurin rakennusaaltoa, jossa tekoäly näyttelee keskeistä roolia.
Seinäjoella Pure DC rakentaa datakeskusta tai jopa useampaa samalle tontille, ja Winda Energy on tehnyt tonttivarauksen Janakkalan MORE-Rastikankaan yritysalueelta arviolta 100 megawatin datakeskukselle.
Sosiaalisen median jätti TikTok vahvisti hiljattain rakentavansa jo toisen miljardiluokan datakeskuksensa Suomeen. Hollantilainen AI-pilviyhtiö Nebius puolestaan valmistelee Lappeenrantaan peräti 310 megawatin laitosta.
