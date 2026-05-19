Google muutti Geminin käyttörajoituksia: raskaat tekoälyhaut voivat tukkia palvelun viideksi tunniksi

Google on muuttanut Geminin käyttörajoituksia 17. toukokuuta 2026 alkaen.

Muutoksen myötä käyttäjiltä vaaditaan Gemini-mobiilisovelluksen päivittämistä uusimpaan versioon niin Android- kuin iOS-laitteilla parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi. Päivityksen yhteydessä myös Geminin käyttöliittymä on uudistunut, ja omat käyttörajat näkee jatkossa helposti suoraan sovelluksen asetuksista.







Oman käytön näkee helposti asetuksista

Uudet rajoitukset koskevat kuitenkin vain yli 18-vuotiaita käyttäjiä, eli alaikäisten kohdalla käyttörajat säilyvät ennallaan.

Suurin muutos koskee tapaa, jolla tekoälypalvelun kulutusta mitataan. Google luopuu perinteisistä kiinteistä viestimääristä ja siirtyy laskentatehoon perustuviin käyttörajoituksiin, jotka nollautuvat viiden tunnin välein, kunnes laajempi viikkoraja tulee täyteen.

Käytön kulutusta laskettaessa otetaan huomioon kehotteen monimutkaisuus, käytetyt ominaisuudet sekä käydyn keskustelun kokonaispituus. Tämä tarkoittaa kuluttajalle sitä, että monimutkaiset ja pitkät keskustelut voivat kuluttaa viiden tunnin kiintiön loppuun huomattavasti aiempaa nopeammin.





Geminin mallin ja ajattelutason voi kattavammin säätää asetuksista.

Premium-mallit ja erikoisominaisuudet kuluttavat kiintiötä kaikkein tehokkaimmin, mikä voi johtaa rajoitusten tulemiseen vastaan hyvinkin nopeasti. Tällaisia raskaampia toimintoja ovat esimerkiksi kuvien, videoiden ja musiikin luominen, Deep Research -haut, Pro-mallin hyödyntäminen sekä laajennettu ajatusprosessi ja Deep Think -toiminto.





Maksullisilla käyttäjillä on käytössään korkeammat rajat kuin niillä, joilla ei ole Google AI -tilausta. Ilmaiskäyttäjien vakiorajoituksiin verrattuna AI Plus -tilaus tarjoaa kaksinkertaisen ja AI Pro -tilaus nelinkertaisen kiintiön.

Kaikkein suurin ero on tehty kalleimpaan AI Ultra -tasoon, jonka käyttöraja on peräti 20 kertaa korkeampi kuin AI Pro -tilaajilla.

Tosin Ultra maksaa peräti 289,99 euroa kuukaudessa, kun AI Pro on kohtuullinen 22,99 euroa kuukaudessa.