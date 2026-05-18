Sony nostaa PlayStation Plus -tilausten hintoja
Sony on ilmoittanut (linkki Twitter / X) nostavansa PlayStation Plus -tilauspalvelunsa hintoja valikoiduilla alueilla 20. toukokuuta alkaen eli hyvin pian.
Yhtiö perustelee päätöstään vallitsevilla markkinaolosuhteilla. Hintojen nousu koskee tässä vaiheessa yhden ja kolmen kuukauden tilausjaksoja.
Muutoksen myötä yhden kuukauden PlayStation Plus -tilauksen hinta nousee euroalueella 9,99 euroon ja kolmen kuukauden tilauksen 27,99 euroon.
Vaikka Sony ei ole erikseen vahvistanut muutoksen koskevan suoraan Suomea, euromääräiset hinnat viittaavat siihen, että korotukset näkyvät myös täällä.
Suomessa Essential-tason hinnat ovat tällä hetkellä olleet yhden kuukauden osalta 8,95 euroa ja kolmen kuukauden jaksolta 24,95 euroa.
Yhdysvalloissa hinta nousee kuukauden tilauksessa dollarilla ja kolmen kuukauden tilauksessa kolmella dollarilla.
Toistaiseksi on epäselvää, tulevatko hinnat nousemaan myös palvelun kalliimmissa tilausluokissa.
Hinnankorotukset koskevat lähtökohtaisesti vain uusia asiakkaita. Mikäli olet jo aktiivinen tilaaja, hintasi pysyy toistaiseksi ennallaan.
Tilanne kuitenkin muuttuu, jos päätät vaihtaa tilaustasoasi tai annat nykyisen tilauksesi umpeutua, jolloin joudut jatkossa maksamaan uuden, korkeamman hinnan.
Poikkeuksena sääntöön ovat Turkki ja Intia, joissa hinnat nousevat Sonyn mukaan myös nykyisillä tilaajilla.
PlayStation Plus -palvelun kallistuminen on jatkoa Sonyn viimeaikaiselle hintapolitiikalle. Yhtiö on nostanut hiljattain myös PlayStation 5 -pelikonsolinsa hintaa. Esimerkiksi huhtikuussa tapahtunutta konsolin hinnankorotusta Sony perusteli komponenttien hintojen nousulla.
