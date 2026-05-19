VR:ltä erikoinen "Suomi-subscription" – Näin nappaat 30 päivän lomalipun 9,90 eurolla
VR on käynnistämässä erikoisen Binge Finland -kesäkampanjan, joka asettuu suoraan suoratoistopalveluiden kilpailijaksi, ja VR hyödyntääkin kampanjassa digitaalisesta maailmasta tuttuja termejä.
Kampanjan tavoitteena on herätellä suomalaisia, joiden ruutuaika on nykyisin jopa 5,5 tuntia vuorokaudessa ja joista noin 80 prosentilla on käytössään vähintään yksi suoratoistopalvelu.
VR kannustaa suomalaisia vaihtamaan ruudut reissuihin ja tarjoaa nopeimmille mahdollisuuden matkustaa kuukauden ajan junalla tavallisen suoratoistotilauksen hinnalla.
"Kokeile suoratoistopalvelun sijaan kesäksi junan Suomi-subscriptionia", VR:n sivuilla sanotaan.
Kampanjan keskiössä on valtava hinnanalennus, sillä rajoitettu erä VR:n 30 päivän Lomalippuja myydään vain 9,90 euron kampanjahintaan.
Lipun normaali hinta on 369 euroa, joten nopeimmat kuittaavat itselleen peräti 359,10 euron säästön.
Lomalipulla voi matkustaa rajattomasti VR:n lähi- ja kaukojunissa millä tahansa kotimaan reitillä yli 200 kohteeseen. Lippu on voimassa valitun 30 päivän peräkkäisen jakson ajan kesäkaudella 1.6.–31.8.2026.
"Haluamme tarjota viihteen kulutukselle aktiivisemman vaihtoehdon. Siksi kannustamme kesäkampanjassamme vaihtamaan ruudut reissuihin ja katsomaan Suomea livenä", VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk kertoo.
Halpojen kampanjalippujen nappaaminen vaatii kuluttajalta tarkkuutta ja nopeutta, sillä kyseessä on käytännössä digitaalinen drop-henkinen salamamyynti.
Kampanjaliput tulevat jakoon 29. toukokuuta kello 10.00 osoitteessa binge.vr.fi/. Osallistuminen tapahtuu vastaamalla lyhyeen kyselyyn omista bingetystavoista ja jättämällä yhteystiedot, ja edut jaetaan puhtaasti nopeusjärjestyksessä.
Teknologian ja sovellusten käyttäjien on syytä huomioida muutama vaatimus ennen myyntiä.
Osallistuminen edellyttää, että käyttäjällä on jo valmiiksi toimiva ja aktiivinen VR-käyttäjätunnus. Kampanjalomakkeelle syötettävän sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin VR-tilillä käytetty osoite. Mikäli onnistuu olemaan riittävän nopea, järjestelmä lähettää sähköpostivahvistuksen.
Mikäli kampanjassa jää ilman alle kympin lippua, VR myy Lomalippuja myös normaalihintaisina "tilauksina" kesäkaudelle.
Nämä on jaettu suoratoistopalveluista tutun kaavan mukaan kolmeen luokkaan.
Binge Light tarjoaa viikon rajattomat matkat 149 eurolla, Binge Standard kaksi viikkoa 219 eurolla ja Binge Premium kokonaisen kuukauden 369 eurolla.
VR mainostaa kaikkien näiden lippuluokkien tarjoavan "Full HD -resoluution" ikkunamaisemat.
Normaalihintaisista lipuista myönnetään lisäksi tavanomaiset alennukset opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsille.
