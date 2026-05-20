Microsoft nöyrtyi: Vihatun näppäimistön Copilot-napin voi pian vaihtaa

Pari vuotta sitten PC-tietokoneiden näppäimistöissä tapahtui ensimmäinen iso muutos 30 vuoteen.

Vuoden 2024 alussa Microsoft määräsi laitevalmistajat lisäämään näppäimistön välilyönti-painikkeen oikealle puolelle erillisen Copilot-näppäimen.

Kuten nimestäkin voi päätellä, näppäin avaa Windowsissa ja useimmissa Microsoftin sovelluksissa Copilot-tekoälyavustajan automaattisesti.

Näppäin on ollut varsin universaalisti vihattu muutos, sillä etenkin läppäreissä valmistajat todellakin poistivat kokonaan yhden aiemmin käytössä olleista näppäimistä ja lätkäisivät Copilot-painikkeen sen tilalle. Useimmiten näppäimistöstä poistettiin oikeanpuoleinen Ctrl-näppäin.

Vaikka ei käyttäisi Copilottia yhtään mihinkään, on näppäin silti nököttänyt näppäimistössä tarpeettomana. Linuxissa näppäimen toiminnan on voinut muuttaa helposti haluamakseen ja Windowsissakin se on onnistunut joissain tapauksissa Microsoftin oman PowerToys-työkalun avulla.



Mutta nyt Microsoft on selkeästi kuunnellut käyttäjiä ja näppäimen toiminnan voi jatkossa muuttaa suoraan Windowsin asetuksista takaisin oikeanpuoleiseksi Ctrl-näppäimeksi tai ns. valikkonäppäimeksi, joka on ollut useilla laitevalmistajilla se toinen vaihtoehto, jonka tilalle Copilot-näppäin on asennettu.