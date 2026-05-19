Gemini 3.5 Flash on täällä: Nelinkertainen nopeus ja parempi koodauskyky, Gemini 3.5 Pro seuraa perässä ensi kuussa

Google julkaisi Google I/O '26 Keynotessa Gemini 3.5 Flash -tekoälymallin, jota yhtiö kuvailee tähän asti vahvimmaksi työkalukseen erityisesti koodaamiseen ja monivaiheisiin "agenttitehtäviin".

Malli on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä poikkeuksellisella nopeudella ja edullisilla kustannuksilla. Googlen mukaan Gemini 3.5 Flash on usein alle puolet halvempi kuin vastaavat kilpailevat mallit, vaikka se yltää monilla suorituskykyalueilla markkinoiden kärkeen.





Malli on nopea. Analyysin mukaan Gemini 3.5 Flash kykenee tuottamaan peräti 289 tokenia sekunnissa. Tämä tekee siitä yli neljä kertaa nopeamman kuin kilpailijoiden kärkimalleista, kuten GPT-5.5:stä, joka yltää 71 tokenin sekuntivauhtiin, tai Claude Opus 4.7:stä, jonka nopeus on 67 tokenia sekunnissa.

Se on myös merkittävästi ripeämpi kuin järeämpi Gemini 3.1 Pro -malli, jonka nopeudeksi mitattiin 135 tokenia sekunnissa.

Vaikka Flash-sarja on perinteisesti mielletty kevyemmäksi vaihtoehdoksi, 3.5-versio kykenee peittoamaan raskaampia malleja myös vaativissa testeissä. Esimerkiksi agenttimaista terminaalikoodausta mittaavassa Terminal-bench 2.1 -testissä uusi Flash saavutti 76,2 prosentin tuloksen, kun aiemman Gemini 3.1 Pron tulos jäi 70,3 prosenttiin.

Myös monivaiheisissa työprosesseissa malli osoitti vahvuutensa saavuttamalla MCP Atlas -testissä 83,6 prosentin tuloksen, mikä ylittää selvästi sekä Gemini 3.1 Pron että useimmat kilpailijat.





Gemini 3.5 Flash vs muut. Kuva: Google.

Uusi malli on tästä päivästä alkaen laajasti saatavilla kaikille käyttäjille Gemini-sovelluksen kautta sekä osana Google-haun AI-tilaa.





Kehittäjät pääsevät hyödyntämään mallia Google Antigravityn ja Gemini API:n kautta, ja yrityksille se on tuotu osaksi Gemini Enterprise Agent Platformia. Google vihjasi samalla tulevasta ja vahvisti, että vielä järeämpi Gemini 3.5 Pro -malli tullaan julkaisemaan ensi kuun aikana.

