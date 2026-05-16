Epäiletkö, että sinusta on tehty deepfake-videoita? YouTubelta työkalu, jolla voit poistaa ne
YouTube on laajentanut jo viime vuonna käyttöön otetun likeness detection -työkalun kaikkien halukkaiden käyttöön.
Työkalu auttaa löytämään videoita, joissa on käytetty käyttäjän kasvonpiirteitä luvatta, ns. deepfake-videoissa.
Aiemmin työkalu oli saatavilla ainoastaan YouTubeen aktiivisesti sisältöä tekeville käyttäjille, mutta nyt sen voi ottaa käyttöön kuka tahansa. Työkalu löytää käyttäjän kasvonpiirteitä luvatta käyttäviä videoita YouTuben syövereistä ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä niistä poistopyyntöjä.
Poistoja ei tehdä automaattisesti, vaan ne siirtyvät YouTuben poistoista vastaavan tiimin käsiteltäväksi.
YouTuben tiedottaja kertoi The Vergelle, että yhtiö haluaa kaikkien pystyvän poistamaan omia kasvojaan luvattomasti käyttävät videot - eikä ainoastaan tunnettujen tubettajien kasvoja käyttäviä videoita.
Palvelun käyttö vaatii tilin luomisen Googleen, YouTube Studion käyttöä, henkilöllisyyden vahvistamisen virallisella henkilöllisyystodistuksella sekä lyhyen videon kuvaamisen omista kasvoista.
