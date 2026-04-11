Suomi nousemassa Euroopan tekoälykeskukseksi: EU:lta suuria uutisia ja Lappeenrantaan nousee jättimäinen "tekoälytehdas"
Euroopan unioni on julkaissut tuoreen tilannekatsauksen AI Continent -toimintasuunnitelmastaan. Samalla kun komissio juhlii infrastruktuurinsa virstanpylväitä, Suomi on ottamassa yleisesti suuremman roolin tekoälykartalla.
EU:n vastaus AI-kisaan: 19 tekoälytehdasta ja sääntelykevennyksiä
Tuoreen raportin mukaan Euroopan komission tavoite muuttaa Eurooppa sääntelijästä innovoijaksi on edennyt vauhdilla. Tällä hetkellä ympäri Eurooppaa on jo pystyssä 19 tekoälytehdasta (AI Factory), jotka tarjoavat start-upeille ja tutkijoille massiivista laskentatehoa.
Yksi merkittävimmistä uusista avauksista on AI Omnibus -säädöskokoelma. Sen tehtävänä on helpottaa yritysten taakkaa tarjoamalla oikeusvarmuutta ja leikkaamalla byrokratiaa tekoälyn kehityksessä. EU viestii nyt selvästi, että innovaatioiden tieltä halutaan raivata turhat esteet.
Nebius ja 310 megawatin jätti-investointi Lappeenrantaan
Vaikka EU:n omat hankkeet, kuten Kajaanin LUMI-supertietokoneeseen kytketty AI-tehdas, ovat tärkeitä, yksityinen sektori lyö pöytään entistä kovempia lukuja.
Hollantilainen AI-pilviyhtiö Nebius ilmoitti vastikään rakentavansa Lappeenrantaan yhden Euroopan suurimmista tekoälykeskittymistä. Kyseessä on massiivinen 310 megawatin (MW) laitos, joka on erikoistunut nimenomaan tekoälymallien kouluttamiseen ja ajamiseen.
Laitos tulee hyödyntämään Nvidian uusimpia Blackwell- ja Vera Rubin -alustoja.
Mitä seuraavaksi?
EU:n seuraava tavoite on perustaa vähintään viisi AI Gigafactorya, joissa on yli 100 000 edistynyttä AI-prosessoria per laitos. Näiden tavoitteena on kouluttaa maailman suurimpia, biljoonien parametrien tekoälymalleja.
Lappeenrannan hanke ja LUMI:n vakiintunut asema asettavat Suomen vahvoille ehdokkaaksi myös näiden gigatehtaiden sijoituspaikaksi. Hallitus vahvisti viime vuoden kesäkuussa Suomen virallisesti tavoittelevan tekoälyn gigatehtaan rakentamista Suomeen.
Lue myös: Suomesta TikTokin datalinnoitus: Jo toinen miljardi-investointi alle vuodessa
