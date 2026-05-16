Netflixin mainoksilla varustettu tilausmalli on valtavan suosittu: laajenee taas uusiin maihin
Netflixin edullisimmat kuukausitilaukset ovat mainoskatkoilla varustettuja tilausmuotoja, jotka eivät ole vielä toistaiseksi saatavilla Suomessa lainkaan.
Mutta maailmalla ihmiset vaikuttavat olevan hyvinkin valmiita maksamaan hieman vähemmän suoratoistopalvelusta ja hyväksymään vastapainoksi mainokset Netflixin sisällön sekaan.
Yhtiön mukaan sen mainoksilla varustetulla tilausmuodolla on jo 250 miljoonaa aktiivista katsojaa kuukausittain. Ja ilmeisesti mainonta myös toimii yhtiön kanavissa, sillä Netflix aikoo laajentaa mainosversiotaan 15 uuteen maahan vuoden 2027 aikana.
Edullisempi tilausmuoto on tarkoitus avata ensi vuonna Belgiassa, Kolumbiassa, Tanskassa, Indonesiassa, Itävallassa, Irlannissa, Alankomaissa, Uusi-Seelannissa, Norjassa, Perussa, Filippiineillä, Puolassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Thaimaassa.
Eli Suomi jäisi tässä vaiheessa ainoaksi Pohjoismaaksi, jossa edullisinta Netflixin tilausmuotoa ei ole ainakaan toistaiseksi tarjolla.
Suomessa Netflix nosti hintojaan viimeksi vuoden 2024 lopulla, jolloin edullisin tilausmuoto nousi nykyiselle 9,49e/kk tasolle.
Mainoksilla ryyditetty Netflix maksaa eri maissa hyvin eri verran, sillä esimerkiksi Ranskassa se maksaa 7,99e/kk, kun taas Saksassa osittain mainosrahotteinen Netflix maksaa vain 4,99e/kk.
