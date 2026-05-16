arXiv antaa vuoden porttikiellon, jos palveluun lähettä tekoälyllä tuotettua sisältöä

Yksi maailman tunnetuimmista tieteellisten ns. ennakkojulkaisujen (preprint) julkaisupalveluista, arXiv, on tiukentanut linjaansa suhteessa tekoälyyn.

Aiheesta uutisoineen 404 Median mukaan tutkijat saavat jatkossa vuoden mittaisen porttikiellon palveluun, jos he lisäävät palveluun tekoälyllä tuotettua sisältöä.

Rangaistukset langetetaan, jos tieteellisestä julkaisusta paljastuu tekoälyn keksimiä (eli hallusinoimia) viittauksia tai jostain julkaisun yksittäisestä lauseesta paljastuu, että julkaisu on tehty tekoälyn avulla.

Tekoälyä sinänsä saa käyttää jatkossakin, mutta julkaistavan tutkimuksen tekijän täytyy käydä koko teksti itse läpi ja varmistaa, että kaikki väitteet ovat tosia, viitteissä viitataan oikeisiin tutkimuksiin ja että sekaan ei pääse mitään tekoälyn keksimää tekstiä tai väitteitä.



arXiv on etenkin matemaattisilla aloilla yksi tärkeimmistä julkaisualustoista. Siellä julkaistut tutkimukset eivät yleensä ole vertaisarvioituja, mutta useat tutkijat lisäävät omat tutkimuksensa arXiviin tavanomaisten, vertaisarvioitujen julkaisujen lisäksi.

arXiv kertoo, että käyttöön ei tule mitään varoitusjärjestelmää, vaan kiinnijäämisen yhteydessä porttikielto astuu voimaan välittömästi. Porttikiellosta voi kuitenkin valittaa.