Teamsistä poistetaan Yhdessä -tila, keskitytään videoyhteyksien laatuun
Microsoftin sisällä on alkanut selkeästi jonkinlainen isompi remontti, jossa yhä useammat Microsoftin tuotetta ollaan parantelemassa pitkälti niiltä osin, mitä käyttäjät ovat jo pitkään toivoneet.
Tämä on näkynyt jo Windowsin nk. K2-projektin tiimoilta, jonka seurauksena Windowsin toimintaa, nopeutta ja vakautta on alettu pistämään kuntoon, jopa yllättävänkin vauhdikkaasti.
Toisaalla Microsoftin peliyksikkö, eli nykyisin yksinkertaisesti Xbox-nimellä toimiva osasto on sekin kertonut keskittyvänsä ydintoimintoihinsa, eli pelien ja pelikokemuksen parantamiseen.
Samalla roskikseen on heitetty erinäköisiä turhalta tai päälleliimatulta tuntuneita projekteja.
Nyt uudistulistalle on nostettu useimpien toimistotyöntekijöiden viha-rakkaus -suhteen kohde eli Microsoft Teams.
Monoa saa koronapandemian alkuvaiheessa julkaistu Teamsin Together-tila, jossa kokouksiin osallistujat pystyi näyttämään avatareina vaikkapa luokkahuoneessa.
Yhtiö kertoo blogissaan Together-tilan eli Yhdessä-tilan poistuvan käytöstä kokonaan kesäkuussa 2026.
Teamsista poistuu samalla muitakin, pienempiä, "turhaksi" koettuja lisäkilkkeitä. Microsoftin mukaan käyttäjille osa toiminnoista on näkynyt häiritsevinä ja jopa kuormittavina (cognitive load). Lisäksi poistamalla tarpeettomaksi todettua tauhkaa, yhtiö kertoo pystyvänsä keskittymään Teamsissa olennaiseen, kuten videopuheluiden laadun parantamiseen palavereiden aikana.
Muutos parantaa toimivuutta etenkin tietokoneilla, joissa on vähemmän suorituskykyä, kun erilaiset visuaaliset kilkkeet eivät enää haukkaa osaa tietokoneen tehoista.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.