Instagramin maksullinen tilaus mahdollistaa tarinoiden katsomisen anonyymisti

Meta on vaiheittain tuomassa maksullisia toimintoja kaikkiin sosiaalisen median palveluihinsa.

Tähän saakkahan Meta on lähinnä tarjonnut maksullista Facebookia ja Instagramia eurooppalaisille, jotka haluavat palvelut ilman mainoksia.

Mutta tässä uudessa vaiheessa palveluihin ollaan lisäämässä myös täysin uusia toimintoja, jotka saa käyttöönsä vain rahaa vastaan.

Yksi tällaisista on maksullinen Instagram Plus -tilaus, joka keskittyy etenkin Instagramin tarinoihin eli storyihin. Tarinathan ovat Instagramissa olevia, 24 tunnin ajan näkyvissä olevia välähdyksiä käyttäjän elämästä.

Monet Instagramin käyttäjät ovat vuosien mittaan siirtyneet käyttämään Instagramia lähinnä nimenomaan tarinoiden kautta ja Meta iskee uudella, kokeiluvaiheessa olevalla maksullisella tilauksellaan juuri tähän.



Kenties huolestuttavin piirre Instagram Plussan toiminnoista on se, että maksullisella tilauksella käyttäjät voivat katsella muiden käyttäjien Instagram-tarinoita anonyymisti.

Tarinoiden katselustahan jää nykyisellään "jälki", eli tarinan julkaisija tietää tarkalleen ketkä kaikki ovat tarinan nähneet. Mutta maksullista versiota käyttävät katselijat eivät enää näkyisi tuossa katselijoiden listassa lainkaan.

Maksullisen version käyttäjät voivat myös vaikuttaa omiin tarinoihinsa: tarinoiden näkyvyyttä voi pidentää 24 tunnista 48 tuntiin ja seuraajia voi jakaa useampiin eri ryhmiin, jotka näkevät vain halutut tarinat. Nykyiselläänhän tarinat julkaistaan joko kaikkien seuraajien katsottavaksi tai erilliselle lähipiirille, mutta maksua vastaan ryhmiä voisi luoda paljon enemmän.

Aiheesta uutisoineen Techcrunchin mukaan maksullinen tilaus on tällä hetkellä kokeiltavana ainakin Meksikossa, Japanissa ja Filippiineillä.