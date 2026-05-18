Elon Musk hävisi oikeusjuttunsa tekoälyfirma OpenAI:ta vastaan

Elon Musk on hävinnyt mediakohua keränneen oikeusjuttunsa tekoäly-yhtiö OpenAI:ta ja sen johtoa vastaan Kaliforniassa.

Oikeuden valamiehistö katsoi, että Musk jätti kanteensa liian myöhään, jolloin kaikki miljardöörin vaatimukset raukesivat vanhentumissäännösten vuoksi. Päätös poistaa merkittävän oikeudellisen uhan OpenAI:n pörssilistautumisen tieltä, jota odotetaan tapahtuvaksi jo tänä vuonna.

Vuonna 2024 alkaneessa oikeusjutussa Musk vaati, että OpenAI:n muutos voittoa tavoittelevaksi yhtiöksi kumottaisiin ja että yhtiön johdosta erotettaisiin sen keskeiset johtajat, muun muassa toimitusjohtaja Sam Altman ja hallituksen puheenjohtajana aiemmin toiminut Greg Brockman. Muskin mukaan Altman ja muut perustajat rikkoivat yhtiön alkuperäistä, voittoa tavoittelematonta tehtävää, jonka tarkoituksena oli kehittää tekoälyä koko ihmiskunnan hyväksi. Musk oli lahjoittanut OpenAI:lle yhteensä noin 38 miljoonaa dollaria ja väitti, että hänen hyväntekeväisyysvaransa oli käytännössä "varastettu", kun toiminta siirrettiin voittoa tavoittelevaan rakenteeseen.



Kansainvälisten medioiden mukaan valamiehistö keskittyi kuitenkin päätöstä tehdessään ennen kaikkea tekniseen, mutta ratkaisevaan kysymykseen: milloin Muskin väittämät vahingot olivat tapahtuneet ja oliko kanne nostettu lain edellyttämässä määräajassa. OpenAI:n juristit rakensivat puolustuksensa pitkälti vanhentumisväitteelle ja pyrkivät osoittamaan, että kaikki Muskin esittämät vahingot olivat syntyneet ennen vuosia 2021-2022, jolloin Kalifornian lainsäädännön mukaan Muskin esittämien vaateiden määräajat olisivat jo umpeutuneet. Valamiehistö piti tätä tulkintaa uskottavana ja päätyi ratkaisuun vain noin kahden tunnin harkinnan jälkeen.

Päätös merkitsee myös Muskin Microsoftia vastaan esittämien vaatimusten kaatumista. Koska valamiehistö hylkäsi Muskin kaksi keskeistä kannetta OpenAI:ta vastaan vanhentuneina, Microsoftia koskevat väitteet raukesivat automaattisesti. Microsoft omistaa nykyisin merkittävän osan OpenAI:sta.

Muskin leiri ei aio jättää asiaa tähän. Hänen pääasianajajansa Marc Toberoff kommentoi oikeudenkäynnin jälkeen lyhyesti, että Musk aikoo valittaa päätöksestä ylempään oikeusasteeseen (Yhdysvalloissa paikallinen valitustuomioistuin).

Kävimme muutama vuosi sitten tarkemmin läpi OpenAI:n monimutkaista ja polveilevaa syntytarinaa, jossa Elon Muskilla todellakin oli merkittävä rooli.