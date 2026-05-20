Google TV saa tuen liikeohjattaville kaukosäätimille ja syvemmälle tekoälylle

Google TV- ja Android TV -alustat ovat kasvaneet vauhdilla, ja niillä on maailmanlaajuisesti jo yli 300 miljoonaa kuukausittain aktiivista laitetta.

Nyt Google esitteli I/O 2026 -kehittäjäkonferenssissaan televisioalustan tulevia kehitystyökaluja ja ominaisuuksia, jotka tulevat muuttamaan, miten televisiota ja sen suoratoistosovelluksia käytetään.

Suurimmat muutokset koskevat kaukosäätimiä, tekoälyhakua sekä television päänäkymän suosituimpia toimintoja.





Merkittävin näkyvä uudistus on tulossa oleva tuki liikeohjattaville kaukosäätimille (pointer remotes), jotka tuovat tietokoneen hiirtä tai esimerkiksi LG:n televisioista tuttua Magic Remotea muistuttavan osoitintoiminnon älytelevision ruudulle.

Google kaavailee tästä ratkaisua huomattavasti nykyistä nopeampaan valikoissa liikkumiseen erityisesti raskasrakenteisissa, sisältöä täynnä olevissa sovelluksissa sekä Google TV:n omassa kotivalikossa.

Sovelluskehittäjiä kehotetaan jo mukauttamaan palvelunsa uuteen ominaisuuteen lisäämällä tuen kohteiden päällä leijumiselle (hover), kaukosäätimen kosketusalueella tehtävälle rullaukselle sekä suorille kursori-klikkauksille.

Ohjattavuuden lisäksi Google nojaa tulevaisuudessa yhä vahvemmin tekoälyyn. Alustalle aiemmin tuotua Gemini-tekoälyavustajaa on päivitetty tarjoamaan entistä räätälöityjä ja monipuolisempia vastauksia käyttäjien kysymyksiin.

Pelkän perinteisen tekstilistan sijaan Gemini osaa jatkossa yhdistellä visuaaleja, videoita ja tekstiä auttaakseen käyttäjää löytämään etsimänsä sisällöt suoraan kotisohvalta käsin. Tekoäly kykenee nostamaan esiin osuvia sisältösuosituksia suoraan eri sovellusten omista metatiedoista.

Google on ilmoittanut kuoppaavansa vanhan Watch Next -rajapinnan vuoden 2027 jälkimmäisellä puoliskolla. Tämän myötä sovelluskehittäjien on siirryttävä käyttämään uutta Engage SDK -alustaa. Uuden rajapinnan on tarkoitus parantaa ja sujuvoittaa television kotivalikon "Jatka katselua" -riviä, optimoida suosituksia käyttäjän todellisen katseluhistorian perusteella, jotta tarjolla on aina oikeaa ja tilauksen piiriin kuuluvaa sisältöä ilman manuaalista ja turhaa säätämistä.





I/O 2026 -tapahtumassa keskityttiin vahvasti Gemini-tekoälyyn. Google julkaisi ja toi heti saataville 3.5 Flash -mallin sekä esitteli taustalla toimivan tekoälyagentin Gemini Sparkin.