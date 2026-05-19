Insta360 julkaisi Mic Pron: E-ink -näyttö ja 3 mikrofonia

360 asteen videokameroista tunnettu Insta360 julkaisi langattoman Mic Pro -mikrofonijärjestelmän.

Sisällöntuottajille, elokuvantekijöille ja podcastereille suunnattu laite pyrkii erottumaan markkinoilla tuomalla kustomoitavan E-Ink-näytön ja kolmen mikrofonin järjestelmän.

Laitteen ulkoisesti merkittävin ominaisuus on lähettimeen eli mikrofoniin integroitu E-Ink-näyttö. Käyttäjät voivat ladata näytölle Insta360-sovelluksen kautta omia grafiikoita, kuten logon tai esiintyjän nimen, joka pysyy ruudulla myös laitteen ollessa sammutettuna.





Valmistajan mukaan E-Ink-teknologia valittiin virransäästön ja ulkokäytön luettavuuden vuoksi.

Jokainen Mic Pro -lähetin sisältää kolme mikrofonia, joiden taltioimaa ääntä yhdistellään dynaamisesti digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämän ansiosta käyttäjä voi vaihtaa suuntakuviota ohjelmistollisesti tilanteen mukaan pallokuvion, hertan ja kahdeksikon välillä.

Esimerkiksi suoraan kameraan kiinnitettynä laite voi toimia perinteisenä haulikkomikrofonina, kun taas kahdeksikkokuvio sopii erinomaisesti kahden henkilön haastatteluihin. Äänen selkeyttä parantaa laitteen sisäänrakennettu NPU-tekoälypiiri, joka vaimentaa taustamelua ja tuulen kohinaa puheen luonnollista sävyä vääristämättä.

Tuotantojen tärkeimpänä tukena toimii tuki 32-bittiselle liukulukutallennukselle (32-bit float), joka tekee äänen säröytymisestä eli klippaamisesta käytännössä mahdotonta.

Jokaisessa lähettimessä on 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, joka mahdollistaa stereoäänityksen suoraan lähettimeen ja toimii varmuuskopiona mahdollisten langattomien yhteyspätkimisten varalta.

Insta360-ekosysteemissä laitteita käyttäville Mic Pro tarjoaa saumattoman integraation, sillä mikrofonit yhdistyvät suoraan Bluetoothilla muun muassa X5-, X4 Air-, Ace Pro 2- ja GO Ultra -kameroihin ilman erillistä vastaanotinta.

Ammattimaisempiin tarpeisiin ja monikameratuotantoihin järjestelmä tukee jopa neljän lähettimen yhdistämistä yhteen vastaanottimeen tai vaihtoehtoisesti kahden lähettimen jakamista neljälle eri vastaanottimelle.

Akunkestoa lähettimille luvataan 10 tuntia, ja mukana toimitettavan latauskotelon kanssa käyttöaika nousee 30 tuntiin. Viiden minuutin pikalatauksella saa tunnin verran lisää tallennusaikaa.





Aikakoodin synkronointia tukeva Insta360 Mic Pro on saatavilla välittömästi.

Kahden lähettimen ja yhden vastaanottimen sisältävän peruspaketin hinta on 339 euroa. Pelkän yhden lähettimen hinta on 119 euroa. Laitteisto on yhteensopiva yleisimpien järjestelmäkameroiden, älypuhelimien ja tallentimien kanssa USB-C-, Lightning- ja 3,5 mm:n liitäntöjen kautta.