Twitter ryhtyi rajoittamaan käyttäjiään: 50 julkaisua ja 200 vastausta päivässä ellet maksa
Twitter (nyk. X) on ryhtynyt rajoittamaan sitä, miten paljon käyttäjät voivat julkaista viestejä alustalla.
Jo ennestään palvelussa oli rajoituksia, mutta ne olivat useimmille käyttäjille lähinnä teoreettiset, sillä palvelu salli kaikille aiemmin 2400 viestin julkaisun vuorokaudessa.
Uudet rajat ovat kuitenkin huomattavasti tiukemmat: käyttäjät voivat julkaista vain 50 viestiä vuorokaudessa ja vastata korkeintaan 200 kertaa vuorokaudessa. Lisäksi yksityisviestejä voi lähettää korkeintaan 500 kappaletta päivässä.
Rajoituksista pääsee eroon tilaamalla palvelun maksullisen version, joka maksaa halvimmillaan (viimeisimmän tarkistuksemme mukaan) suomalaisille käyttäjille 3,61 euroa kuukaudessa (ns. Basic-tasoinen tilaus).
Uusista rajoituksista kerrotaan palvelun tukisivuilla (linkki ohjaa X/Twitteriin). Yhtiön tukisivujen mukaan rajoituksilla taataan palvelun vakaampi toimiminen.
Rajoitukset ovat tilikohtaisia, eli niitä ei voi kiertää julkaisemalla viestejä sekä kännykällä että tietokoneella.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.