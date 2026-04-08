Suomesta TikTokin datalinnoitus: Jo toinen miljardi-investointi alle vuodessa

Lyhyistä videoista tunnetuksi tullut sosiaalisen median palvelu TikTok on tänään ilmoittanut rakentavansa jo toisen datakeskuksen Suomeen.





Nyt julkistettu datakeskus sijoittuu Lahteen, kun alle vuosi sitten ilmoitettu ensimmäinen datakeskus sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Kouvolassa.

Datakeskukset sijaitsevat siis varsin lähekkäin toisiaan, joka mahdollisesti helpottaa ylläpitoa ja kahden datakeskuksen välistä yhteyttä tiedonsiirrossa. Taustalla on myös tiedotteen mukaan se, että alueella ja Suomessa yleisesti on saatavilla puhdasta ja luotettavaa energiaa.

Lahden datakeskuksen investointi on miljardin euron verran. Samanlainen summa laitetaan myös Kouvolan datakeskukseen eli yhteensä TikTok investoi Suomeen 2 miljardin euron edestä. Harva yksittäinen yhtiö on investoinut Suomeen näin lyhyessä ajassa näin suuria summia. Lahti ja Kouvola muodostavatkin yhdessä TikTokin eurooppalaisen infrastruktuurin selkärangan.

"Molemmat investoinnit ovat osa Project Clover -hanketta, 12 miljardin euron arvoista eurooppalaista tietosuoja-aloitettamme, joka tarjoaa alan johtavaa suojaa yli 200 miljoonan eurooppalaisen käyttäjän tiedoille. Hankkeen myötä olemme perustaneet erityisen eurooppalaisen tietosuojakokonaisuuden, jossa on parannetut tekniset, operatiiviset ja hallinnolliset suojatoimet", TikTokin tiedotteessa kerrotaan.

TikTok myös kertoo, että kyberturvallisuusyhtiö NCC Group toimii riippumattomana valvojana, joka tarkastaa tietovirrat ja varmistaa, ettei tietoja päädy luvattomasti Euroopan ulkopuolelle.





Datakeskus sijoittuu Lahden Kiveriön alueelle. Hanke edistää alueellista taloutta, luo työpaikkoja ja tukee paikallisen digitaalisen ekosysteemin kasvua.

"Lahti on osa kansainvälisen datatalouden kasvua ja kehitystä. Lahden mittakaavassa investointi on merkittävä. Olemme tyytyväisiä, että päävuokrasopimus on allekirjoitettu ja hanke etenee suunnitellusti", Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen kertoo.

TikTokin mukaan Kouvolan datakeskuksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti.