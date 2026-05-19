HBO Max tuo videopodcastit osaksi palveluaan: ensimmäisenä katsottavissa Harry Potter -podcast
HBO Max on ilmoittanut tuovansa podcastit osaksi suoratoistopalveluaan Suomessa ja muualla Euroopassa.
Podcastien lisääminen palveluun tarjoaa oheismateriaalia, kuten kulissien takaisia kurkistuksia ja keskusteluja tekijöiden kanssa.
Ensimmäisenä katsottavissa ja kuunneltavissa on Harry Potter: The Official Film Podcast, joka saapuu palveluun tänään 19. toukokuuta.
Arvostetun elokuvakriitikon Rhianna Dhillonin luotsaama podcast käy läpi kaikki kahdeksan Harry Potter -elokuvaa tarjoten oivaltavia katsauksia ja erikoisvieraita.
Podcast käynnistyy kahdella erikoisjaksolla, ja jatkossa uusia jaksoja julkaistaan viikoittain siten, että kutakin elokuvaa kohden julkaistaan kaksi jaksoa.
Podcastin videoversio on katsottavissa yksinoikeudella HBO Maxilla, kun taas ääniversio julkaistaan myös muilla suurilla podcast-alustoilla, kuten Spotifyssa ja Apple Podcastsissa.
Kesäkuusta alkaen tarjonta laajenee kattamaan useita muita tunnettuja brändejä. Palvelussa julkaistaan muun muassa The Game of Thrones Anniversary Special Podcast sekä A Knight of the Seven Kingdoms -podcast. Myös suositun House of the Dragon -sarjan kolmannen kauden rinnalla julkaistaan oheispodcast, joka on ensimmäistä kertaa saatavilla myös videomuodossa.
Tulevaan podcast-valikoimaan lukeutuu sisältöä myös muista HBO Maxin suosituimmista tuotannoista.
Näihin lukeutuvat esimerkiksi The Last of Us, The Pitt, The Comeback ja Sinners: In Proximity. Lisäksi luvassa on The History of Curb Your Enthusiasm -podcast, joka käy läpi pitkäikäisen komediasarjan vaiheet alusta loppuun.
