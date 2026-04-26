Australian somekielto alaikäisille ei toimi: 60% käyttää somea edelleen
Australiasta tuli maailman ensimmäinen maa, joka laajasti kielsi kokonaan sosiaalisen median alle 16-vuotiailta.
Päätöksestä innostuneena poliitikot ympäri maailmaa ovat alkaneet puuhaamaan vastaavia kieltoja muihinkin maihin - ja sellaista on väläytelty Suomeenkin hiljattain.
Mutta nyt Australian kokeilusta alkaa olemaan kulunut jo jonkin verran aikaa ja ensimmäisiä tutkimusraportteja kiellon tehokkuudesta ollaan ryhdytty keräämään.
Australialaisen lastensuojelujärjestön tilaaman tutkimuksen mukaan 60 prosenttia niistä teineistä, jotka käyttivät sosiaalista mediaa ennen kiellon voimaantuloa, käyttävät edelleen vähintään yhtä kielletyistä palveluista.
Etenkin videopohjaiset palvelut ovat onnistuneet pitämään australialaiset teinit varsin hyvin käyttäjinään, sillä sekä Instagramin, YouTuben että TikTokin aiemmista alle 16-vuotiaista australialaisista käyttäjistä yli puolet käyttää niitä edelleenkin.
Osittain syy on sosiaalisen median palveluissa itsessään: vaikka laki vaatii niitä varmentamaan, että alle 16-vuotiaat australialaiset eivät pääse palveluihin sisään lainkaan, sanoivat kyselyyn vastanneet teinit, että useissa palveluissa heiltä ei ole kysytty yhtään mitään, vaan palvelut ovat toimineet samalla tavalla kuin ennen kiellon voimaantuloakin.
Lisäksi teinit ovat itse keksineet tapoja ohittaa estoja. Australiassa ei ole mitään yhtä, kansallista digitaalista tapaa osoittaa oma ikänsä varmuudella, joten useat palvelut käyttävät esimerkiksi kasvojentunnistukeen pohjautuvaa ikäanalyysia käyttäjien iän varmennukseen. Näitä varmennuksia on ohitettu mm. kasvomaskeilla.
Tutkimuksen tilannut lastensuojelujärjestö kyseenalaistaakin Australian lain tehokkuuden. Samalla järjestö kritisoi muita maita, jotka ovat hyppäämässä vauhdilla Australian kelkkaan - ja toistamaan mahdollisesti samat virheet, joita Australiassa on tehty.
Aiheesta uutisoineen Fortunen haastattelussa asiantuntijat kertoivat, että täyskielloilla on myös puoli, joka unohdetaan keskustelussa usein: sosiaalinen media on tarjonnut monille vähemmistöihin kuuluville nuorille tavan löytää itselleen yhteisön, joka hyväksyy heidät.
