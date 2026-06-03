Euroopan parlamentti vaihtoi hakukoneeksi Qwantin, poisti Googlen
Euroopan parlamentti on näyttämässä esimerkkiä ns. digitaalisesta itsenäisyydestä.
Parlamentin kaikkiin tietokoneisiin vaihdetaan huomenna, 4. kesäkuuta, oletushakukoneeksi Googlen tilalle ranskalainen Qwant-hakukone.
Kirjoitimme Qwantista jo keväällä pitkän ja perusteellisen artikkelin, kun olimme tehneet vastaavan vaihdon omassa arjessamme.
Euroopassa on Donald Trumpin toisen presidenttikauden aikana herännyt konkreettinen huoli siitä, miten riippuvaisia Euroopassa ollaan Yhdysvaltain teknologiayrityksistä. Ensinnäkin Yhdysvaltain tiedustelulainsäädäntö mahdollistaa kaiken - myös Euroopassa säilytettävän, eurooppalaisia koskevan tiedon - päätymisen Yhdysvaltain käyttöön, jos tieto on amerikkalaisten yritysten hallinnoimaa.
Toinen selkeä huoli koskee sitä, että Yhdysvaltain poliittisen tilanteen vuoksi ei voida enää olla täysin varmoja siitä, että amerikkalaiset palvelut jatkaisivat toimintaansa tulevaisuudessakin.
Lähes kaikille palveluille on kuitenkin olemassa eurooppalaisia vaihtoehtoja, kun niitä uskaltaa vain kokeilla.
Parlamentti haluaa omalla toiminnallaan antaa selkeän esimerkin siitä, että vaihto eurooppalaisiin ratkaisuihin on mahdollinen. Tärkein syy, Politicon saamien tietojen mukaan on kuitenkin nimenomaan huoli yksityisyydestä - eli siitä, vuotavatko europarlamentaarikkojen tiedot Yhdysvaltain hallinnolle amerikkalaisia hakukoneita, kuten Googlea tai vaikkapa DuckDuckGo'ta käytettäessä.
Qwantin hakukoneeseen voi tutustua osoitteessa Qwant.com.
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