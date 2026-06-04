Lakimuutos tulossa: Viranomaiset saavat hyödyntää generatiivista tekoälyä asiakaspalvelussa
Suomen viranomaisten kankeat ja ennalta ohjelmoidut chatbotit saattavat pian jäädä historiaan. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen digipalvelulain muuttamisesta siten, että viranomaiset voisivat jatkossa antaa neuvontaa asiakkailleen automaattisesti generatiivisen tekoälyn avulla.
Esityksen tavoitteena on tehostaa julkishallinnon toimintaa sekä parantaa neuvonnan laatua ja saatavuutta kellon ympäri. Uudistus on suoraa jatkumoa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmalle, jossa tavoitellaan uusien teknologioiden täysimääräistä hyödyntämistä julkisella sektorilla.
Nykyinen, noin kolme vuotta sitten voimaan tullut lainsäädäntö on rajoittanut viranomaisten automaattisen neuvonnan vain ihmisen valmiiksi kirjoittamiin vastauksiin. Käytännössä tämä on tarkoittanut usein heikohkoja chatbot-palveluita, jotka osaavat vastata vain täsmälleen ennalta määriteltyihin kysymyspolkuihin.
Generatiivisen tekoälyn ja suurten kielimallien kehitys mahdollistaa kuitenkin vastauksien muodostamisen reaaliajassa viranomaisen oman aineiston pohjalta. Tämän myötä asiointipalvelut voisivat vastata kansalaisten kysymyksiin huomattavasti aiempaa joustavammin ja yksilöllisemmin.
Viranomaiset eivät saa ottaa käyttöön julkisia tekoälybotteja sellaisenaan. Lakiesitys asettaa vaatimukset tietoturvalle, tietosuojalle ja hyvälle kielenkäytölle.
Ennen tekoälyneuvonnan aloittamista viranomaisen on arvioitava mahdolliset virheriskit sekä varmistettava, ettei järjestelmä toimi syrjivästi. Lisäksi tekoälyn toiminnasta on nimettävä vastuulliset henkilöt, joihin kohdistuu virkavastuu.
Kansalaisten kannalta uudistus ei tarkoita pelkästään koneiden kanssa asiointia, sillä oikeus ihmisen antamaan neuvontaan säilyy ennallaan.
Tekoäly nähdään vain yhtenä uutena palvelukanavana muiden joukossa. Ehdotettu laki on kaavailtu tulevaksi voimaan vuoden 2027 alussa, mutta jo käytössä olevia, valmiisiin vastauksiin perustuvia järjestelmiä saa käyttää entiseen tapaan ilman uusia selvityksiä, ellei niihin tehdä merkittäviä muutoksia.
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