Ensi vuonna yli 22 000 Mac-sovellusta lopettaa toimimisen pysyvästi

Apple on pian siirtymässä viimeiseen vaiheeseen projektissaan, joka alkoi, kun yhtiö julkisti omat M-sarjan suorittimensa ja siirryttiin ns. Apple Siliconin aikakauteen.

Kuten edelliselläkin kerralla, kun Apple vaihtoi PowerPC-suorittimista Intelin x86 -suorittimiin, yhtiö huolehti siitä, että vanhat sovellukset toimivat uudellakin suoritinperheellä.

Nykyiset Applen M-suorittimia käyttävät Macit käyttävät Rosetta 2 nimistä yhteensopivuusrajapintaa, joka tavallaan emuloi aiemmin käytössä ollutta Intelin suoritinarkkitehtuuria. Rosetta 2:n ansiosta vanhat, aikoinaan Intel-Maceille kehitetyt sovellukset toimivat vielä nykyisilläkin Maceillä.

Mutta ensi vuoden syksyllä julkaistava macOS 28 on tässä mielessä merkittävä virstanpylväs: kyseisestä käyttöjärjestelmäversiosta tullaan poistamaan Rosetta 2, eli samalla tuhannet ja taas tuhannet vanhat Mac-sovellukset lopettavat toimimasta kokonaan.



Macille on julkaistu jo sovelluksia, kuten Rosetta Check, jotka käyvät läpi kaikki tietokoneelle asennetut sovellukset ja ajurit, tarkistaen, onko mikään niistä Intelin arkkitehtuuria käyttävä. Jos jokin sovelluksista on Intelin arkkitehtuuria käyttävä ja sille ei ole koskaan julkaistu Apple Silicon -versiota, ohjelmaa ei yksinkertaisesti ei voi enää käyttää macOS 28:sta eteenpäin.

Rosetta Check -sovelluksen tueksi on kehitetty myös käyttäjien voimin ylläpidetty tietokanta, jossa on listattuna tällä hetkellä yli 22 000 ainoastaan Intelin arkkitehtuurilla toimivaa Mac-sovellusta tai -ajuria.

Aivan täysin Apple ei uskalla Intelin arkkitehtuurin yhteensopivuutta lopettaa, sillä macOS 28:iin jää mukaan edelleen "miniversio" Rosetta 2 -yhteensopivuustilasta, joka on tarkoitettu tukemaan tiettyjen pelien toimivuutta tulevissakin macOS-versioissa.